Сорочинская ярмарка 2019: куда пойти и что интересного посмотреть
Ожидается, то мероприятие посетит и президент Украины Владимир Зеленский
20-25 августа в селе Великие Сорочинцы Полтавской области проходит традиционная ежегодная Сорочинская ярмарка. В этом году она посвящена 210-летию со дня рождения российско-украинского писателя Николая Гоголя. Организаторы сообщают на своем сайте, что на ярмарке можно купить различные товары и посмотреть концерты. Вход на территорию бесплатный.
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Ежедневно на разных сценах с 11:00 до 12:00 гостей ярмарки будет приветствовать "Николай Гоголь" и герои его произведений – Хивря, Черевик, Афанасий Иванович, роли которых исполнят актеры Полтавского музыкально-драматического театра.
Практически каждый вечер до закрытия ярмарки будут проходить концерты. Среди известных исполнителей – грузинский исполнитель Вахтанг Кикабидзе. Он выступит на главной сцене Сорочинской ярмарки в День Независимости Украины, 24 августа.
Ожидается, что Сорочинскую ярмарку посетит и президент Украины Владимир Зеленский. Его визит на мероприятие возможен 22 августа, когда глава государства будет находиться в Полтавской области с рабочим визитом.
На ярмарке десятки народных мастеров проводят разнообразные мастер-классы: вышивка, гончарство, лозоплетение, оригами, аквагрим, куклы-мотанки, дидухи, бисероплетение, изделия из полимерной глины, кузнечные изделия, изготовление венков, соломенных шляп, свечей. К примеру, мастер-класс по гончарству обойдется в 100 гривен, а снимок в специальной фотозоне – десять.
Здесь же варят эксклюзивные борщи, варенуху, галушки, лепить вареники. На разных сценах проходят народные праздники, фестивали, конкурсы, выступления народных коллективов.
Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежду и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. По традиции, продавцы на ярмарке одеты в национальную одежду.
Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает более 500 тысяч человек. В ней принимают участие до 1500 предприятий, предпринимателей и народных мастеров из Украины, Беларуси, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Германии, Польши.
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