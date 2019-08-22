Сорочинская ярмарка 2019: куда пойти и что интересного посмотреть

Ожидается, то мероприятие посетит и президент Украины Владимир Зеленский

Открылась Сорочинская ярмарка 2019 Фото: facebook.com/sorochiny2017

20-25 августа в селе Великие Сорочинцы Полтавской области проходит традиционная ежегодная Сорочинская ярмарка. В этом году она посвящена 210-летию со дня рождения российско-украинского писателя Николая Гоголя. Организаторы сообщают на своем сайте, что на ярмарке можно купить различные товары и посмотреть концерты. Вход на территорию бесплатный.

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Что посмотреть на Сорочинской ярмарке 2019

Ежедневно на разных сценах с 11:00 до 12:00 гостей ярмарки будет приветствовать "Николай Гоголь" и герои его произведений – Хивря, Черевик, Афанасий Иванович, роли которых исполнят актеры Полтавского музыкально-драматического театра.

Сорочинская ярмарка 2019, фоторепортаж Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019, фоторепортаж Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019, фоторепортаж Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019, фоторепортаж Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019, фоторепортаж Фото: facebook.com/sorochiny2017 1/5

Практически каждый вечер до закрытия ярмарки будут проходить концерты. Среди известных исполнителей – грузинский исполнитель Вахтанг Кикабидзе. Он выступит на главной сцене Сорочинской ярмарки в День Независимости Украины, 24 августа.

Ожидается, что Сорочинскую ярмарку посетит и президент Украины Владимир Зеленский. Его визит на мероприятие возможен 22 августа, когда глава государства будет находиться в Полтавской области с рабочим визитом.

Сорочинская ярмарка 2019: куда пойти

На ярмарке десятки народных мастеров проводят разнообразные мастер-классы: вышивка, гончарство, лозоплетение, оригами, аквагрим, куклы-мотанки, дидухи, бисероплетение, изделия из полимерной глины, кузнечные изделия, изготовление венков, соломенных шляп, свечей. К примеру, мастер-класс по гончарству обойдется в 100 гривен, а снимок в специальной фотозоне – десять.

Сорочинская ярмарка 2019 проходит 20-25 августа Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019 проходит 20-25 августа Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019 проходит 20-25 августа Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019 проходит 20-25 августа Фото: facebook.com/sorochiny2017 Сорочинская ярмарка 2019 проходит 20-25 августа Фото: facebook.com/sorochiny2017 1/5

Здесь же варят эксклюзивные борщи, варенуху, галушки, лепить вареники. На разных сценах проходят народные праздники, фестивали, конкурсы, выступления народных коллективов.

Что купить на Сороченской ярмарке 2019

Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежду и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. По традиции, продавцы на ярмарке одеты в национальную одежду.

Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает более 500 тысяч человек. В ней принимают участие до 1500 предприятий, предпринимателей и народных мастеров из Украины, Беларуси, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Германии, Польши.

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