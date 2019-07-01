На выходных в Одессе отгремел фестиваль ретроавтомобилей и Сорочинская ярмарка

Сейчас в Преображенском парке ежедневно работает фестиваль гигантских китайских фонарей

Яркое шествие. В костюмах и с Гоголем во главе. Фото: dumskaya.net.

Одесса продолжает активно фестивалить. Сейчас в Преображенском парке ежедневно работает фестиваль гигантских китайских фонарей, а в выходные в городе отгремели ретрофест, фестиваль каякинга и сапбординга, а также... Сорочинская ярмарка.

СОРОЧИНЦЫ ИЗ БУЛЬВАРА. Знаменитая Гоголевская ярмарка временно сменила дислокацию с Полтавской области на Одесскую, чтобы поучаствовать в нашем традиционном фестивале фестивалей "Хочу в Одессу". Старт ярмарки дало яркое шествие персонажей из повести Николая Гоголя. Во главе колонны в карете восседал сам писатель. Все действо происходило под исполнение украинских народных песен и проследовало от Театра оперы и балета до памятника Дюку на Приморском бульваре, где и развернулась ярмарка.

"Это важное событие, так как сейчас Одесса является летней столицей нашей страны. Этот праздник объединяет в Одессе всю Украину", — заявила директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.





"Это путешествие во времени и возможность окунуться в старую Одессу с жизненным укладом той эпохи, которая осталась в памяти и вызывает ностальгию, как ушедшее детство", — говорят организаторы мероприятия.

Ретрокары. Старые "Волги" начищены до блеска и интересуют как юных, так и взрослых посетителей. Фото: В. Борисенко

Нам больше всего пригляделась большая площадка с выстроившимися в ряд старенькими автомобилям

и — настоящими "пенсионерами" отечественного автопрома "Волгами" и "Запорожцами". А под навесом рядом с площадкой расположили винтажную мебель, одежду, черно-белые фотографии, старый фотоаппарат, радио, патефон и даже ручную швейную машинку.



Основными посетителями ретрофеста, по нашим наблюдениям, были молодые люди.

Авто. "Горбатый" ЗАЗ стал любимчиком детей. Фото: В. Борисенко

"Очень антуражно! Сейчас такого уже не увидишь! Когда смотрю на все это, вспоминаю лето у бабушки!" — поделилась с нами одесситка Юлия.

Правда, чтобы полностью не превращать ивент в музейную экспозицию, на него пригласили и ремесленников, которые расположились неподалеку от главной сцены. У них можно было приобрести различные сувениры, украшения и элементы декора.

СУШИТЕ ВЕСЛА. Пока в парке Победы царила атмосфера минувших дней, на пляже "Ланжерон" было не до ностальгии и воспоминаний. Там проходил фестиваль каякинга и сапбординга. В программу феста включили конкурсы с призами, мастер-классы, соревнования, а также футбол, йогу и пилатес на каяках и SUP-бордах.

Наблюдая, как участники меняют одну асану за другой, балансируя на доске, только диву даешься, как им это удается. Организаторы планировали начать программу в 9:00, но погода внесла свои коррективы: из-за сильного ветра в море удалось выйти уже после 15:00, но боевой дух участников это не подорвало.

На пляже. Фест каякинга и сапбординга. Фото: pushkinska.net

Среди прочего организаторы феста ставили цель установить рекорд Украины по самому массовому заплыву на каяках и S

UP-бордах. Изначально планировалось, что орудовать веслами будут более 300 человек одновременно, но по факту получилось почти вдвое меньше. Тем не менее зафиксировать достижение это не помешало.

"124 человека приняли участие в заплыве на сапах. Участники "нарисовали" якорь на воде. Было очень красиво и символично, ведь якорь — символ моря", — заявила представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чегаринская, которая со счетчиком в руках фиксировала рекорд.



Атмосферности событию добавляли музыка и фотозона. На память всем участникам вручили дипломы о рекорде и памятные деревянные медали.

Тем временем, самое громкое музыкальное событие этого лета – фестиваль Atlas Weekend 2019 уже совсем скоро ворвется в нашу столицу! На днях стало известно, что одним из хедлайнеров события станет София Ротару.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

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