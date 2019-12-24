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"Такого не было даже во время войны": Нотр-Дам отказался от мессы на Рождество

В Соборе Парижской Богоматери ведутся восстановительные работы

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:51
Нотр-Дам
Нотр-Дам
Фото: Владимир Грисюк

В парижском Нотр-Даме впервые за 200 лет в ночь на 25 декабря не будет рождественской мессы. Сейчас в Соборе Парижской Богоматери ведутся восстановительные работы после мощного пожара, который вспыхнул там в апреле 2019 года. В результате весеннего ЧП была полностью разрушена крыша и шпиль 850-летнего здания. Об этом пишет Travel and Leisure.

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
Фото: AFP

Издания отмечает, что богослужение в этом году развернется в соседней церкви – Сен-Жермен-л'Осеруа. Там возведена деревянная литургическая платформа, подобная той, которая была в Нотр-Даме. В церкви также выставят спасенную от огня скульптуру "Парижская девственница" XIV века.

"На протяжении всей истории Нотр-Дам был маяком надежды, в котором проводилась рождественская месса даже во время Первой и Второй мировых войн, когда Париж был оккупирован нацистами. В последний раз она отменялась в 1789 году, когда французские революционеры пытались превратить собор в храм разума", – рассказывает настоятеля Нотр-Дама Патрик Шове.

Видео: Владимир Грисюк / Facebook

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша. Официальная причина возгорания до сих пор не названа.

Настоятель храма Патрик Шове утверждает, что на ближайшие пять-шесть лет собор закроет свои двери для посетителей из-за реконструкции.

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Источник: Сегодня
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