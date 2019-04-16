"Это просто чудо": огонь не тронул древние витражи и орган Нотр-Дама
Бесценные окна-розы XII и ХIII веков Собора Парижской Богоматери пережили масштабный пожар
Несмотря на масштабность пожара, вспыхнувшего в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля, его бесценные многовековые витражи, включая известное окно-розу, не пострадали.
Об этом французскому телеканалу BFMTV рассказал представитель собора Андре Фино.
"Из того, что видел я лично, витражи не пострадали. Три прекрасные розы XII и ХIII веков все еще на месте", – утверждает он.
Стоит отметить, что на утренних фотографиях, сделанных после того, как пламя удалось ликвидировать, также виднеется уцелевшее окно-роза.
В то же время, Фино не исключает, что могли пострадать другие, менее древние витражи.
"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", – допустил представитель.
Кроме того, по его словам, чудесным образом практически уцелел и знаменитый орган.
"Огонь вообще не повредил орган. Он был лишь получил определенные повреждения от струй воды", – сообщил Андре Фино.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли- спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.
Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:
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