"Это просто чудо": огонь не тронул древние витражи и орган Нотр-Дама

Бесценные окна-розы XII и ХIII веков Собора Парижской Богоматери пережили масштабный пожар

Фото: AFP

Несмотря на масштабность пожара, вспыхнувшего в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля, его бесценные многовековые витражи, включая известное окно-розу, не пострадали.

Об этом французскому телеканалу BFMTV рассказал представитель собора Андре Фино.

"Из того, что видел я лично, витражи не пострадали. Три прекрасные розы XII и ХIII веков все еще на месте", – утверждает он.

Стоит отметить, что на утренних фотографиях, сделанных после того, как пламя удалось ликвидировать, также виднеется уцелевшее окно-роза.



















"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", – допустил представитель.

Кроме того, по его словам, чудесным образом практически уцелел и знаменитый орган.

"Огонь вообще не повредил орган. Он был лишь получил определенные повреждения от струй воды", – сообщил Андре Фино.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли- спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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