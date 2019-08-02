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Только на шесть месяцев: Украина получила еще один безвиз

Раньше украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту этой страны примерно 40 долларов

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:39
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев
Фото: Depositphotos

Правительство Шри-Ланки с 1 августа отменило плату за туристическую визу, позволяющую въезд в страну на 30 дней, гражданам 48 государств. Теперь получение визы по прибытии в аэропорт будет бесплатным. Раньше украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно 40 долларов. Нововведение принято в связи с оттоком туристов после терактов в пасхальное воскресенье. Об этом 31 июля заявил на брифинге министр туризма Джон Амаратунга, сообщает Xinhua. 

Смотрите видео: с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов
 

Отмечается также, что плату за визу отменили на последующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы. По прогнозам, до конца года остров посетит до 2 млн туристов.

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Список 48 стран, для которых виза на Шри-Ланку будет выдаваться бесплатно: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Шри-Ланка – государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. 

Ранее "Сегодня" сообщали, что Канада может ввести электронные визы для украинцев

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Источник: Сегодня
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