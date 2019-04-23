"Пасхальный" теракт на Шри-Ланке: число погибших превысило 320

Еще более 520 человек были ранены, а 375 из них все еще находятся в больницах

Фото: AFP

Число жертв серии взрывов, которые прогремели в нескольких городах Шри-Ланки на католическую Пасху, достигло 321.

Об этом, выступая в парламенте 23 апреля, сообщил министр средств массовой информации страны Руван Виджевардене, уточнив, что еще 521 человек был ранен, а 375 из них все еще находятся в медицинских учреждениях.

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По словам чиновника, предварительное расследование указывает на то, что атака было совершена в отместку за расстрел мечетей в Новой Зеландии 15 марта.

Виджевардене также подчеркнул, что ни он, ни премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе с октября прошлого года не получали приглашений на заседания Совета национальной безопасности, где их могли бы уведомить о готовящемся теракте.

Напомним, ранее сообщалось о 310 погибших в результате серии атак в Коломбо и других городах.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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