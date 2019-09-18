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Туристам в Амстердаме дарят бесплатные путевки в Гаагу

Первой этим предложением воспользовалась американка Аннамари Тромбетта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Власти Амстердама просит туристов ехать в Гаагу
Власти Амстердама просит туристов ехать в Гаагу
Фото: Depositphotos

Власти Амстердама начали рекламировать путешествия в Гаагу для того, чтобы бороться с овертуризмом в своем городе. Об этом сообщает The Telegraph.

На центральном вокзале Амстердама и в туристическом магазине Iamsterdam начали необычную рекламную кампанию. Гостям города подарили 50 билетов на поездку в Гаагу и обратно. Первой этим предложением воспользовалась американка Аннамари Тромбетта. Вдобавок ко всему прочему ее покатали в золотой карете по достопримечательностям Гааги.

Смотрите видео: в Амстердаме недовольны из-за наплыва туристов

"В Амстердаме в 13 раз больше посетителей, которые остаются на одну ночь, чем в Гааге. Поэтому мы предлагаем вам что-то другое: приморский и королевский город, место знаний и покоя. Если Гаага может помочь сделать Амстердам менее переполненным туристами, мы с удовольствием это сделаем", – рассказывает Ричард де Мос, глава департамента по экономическим вопросам муниципального совета Гааги.

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В прошлом году Амстердам посетило более 20 миллионов путешественников, и это при том, что во всех Нидерландах проживает около 17 миллионов человек. Столица страны "страдает" от дефицита жилья и шумных вечеринок. 

Напомним, что в конце прошлого года в Амстердаме решили убрать инсталляцию "I amsterdam", которую в 2004 году установили на площади перед Государственным музеем. Визитную карточку города переместили в менее популярное место. Кроме того, ранее стало известно о планах градоначальницы столицы Нидерландов Фемке Халсема реорганизовать район Де-Валлен, более известный как квартал Красных фонарей. Она считает, что город не должен становиться туристической достопримечательностью благодаря проституции.

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