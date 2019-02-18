Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей

Мэр столицы Нидерландов заявила, что проституция не должна становиться визитной карточкой города

Фото: Getty Images

Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e9/989/5c69e99895191.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e9/989/5c69e99895191.jpg 2019-02-18T01:02:00+02:00 Евросоюз Мэр столицы Нидерландов заявила, что проституция не должна становиться визитной карточкой города

Мэр Амстердама Фемке Халсема задумалась о реорганизации района Де-Валлен, известного как квартал Красных фонарей, сообщает DutchNews.

По мнению градоначальницы, город не должен становиться туристической достопримечательностью благодаря проституции.

"Обстоятельства, при которых женщинам приходится выполнять свою работу, ухудшились. Поэтому я могу понять, почему многие жители Амстердама думают: мы не хотим, чтобы проституция была такой, какой она есть или какой должна быть", – заявила Халсема.

Мэр столицы Нидерландов назвала такую славу для города "унизительной" и "недопустимой". Она обратила внимание на условия жизни проституток, которым стало труднее предлагать свои услуги, когда поглазеть на них приходят толпы иностранных туристов.

Фемке Халсема выразила готовность к радикальным мерам по преобразованию квартала Красных фонарей, однако конкретные шаги пока не предложила. Пакет реформ должен появиться к лету 2019 года.

Ранее мы писали, что часть местных жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город.

Поэтому местные жители попросили власти остановить туристическую нашествие. В мэрии прислушались и ввели мораторий на строительство гостиниц в центре города, повысили туристический налог и запретили пивные велосипеды. Дошли ограничения даже до квартала Красных фонарей. С прошлого года даже чтобы просто посмотреть на район туристам нужно платить деньги. Местные власти ввели плату и новые запреты на алкоголь и наркотики в этом районе. Иначе штраф – до 950 евро.

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