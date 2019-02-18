Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей
Мэр столицы Нидерландов заявила, что проституция не должна становиться визитной карточкой города
Мэр Амстердама Фемке Халсема задумалась о реорганизации района Де-Валлен, известного как квартал Красных фонарей, сообщает DutchNews.
По мнению градоначальницы, город не должен становиться туристической достопримечательностью благодаря проституции.
"Обстоятельства, при которых женщинам приходится выполнять свою работу, ухудшились. Поэтому я могу понять, почему многие жители Амстердама думают: мы не хотим, чтобы проституция была такой, какой она есть или какой должна быть", – заявила Халсема.
Мэр столицы Нидерландов назвала такую славу для города "унизительной" и "недопустимой". Она обратила внимание на условия жизни проституток, которым стало труднее предлагать свои услуги, когда поглазеть на них приходят толпы иностранных туристов.
Фемке Халсема выразила готовность к радикальным мерам по преобразованию квартала Красных фонарей, однако конкретные шаги пока не предложила. Пакет реформ должен появиться к лету 2019 года.
Ранее мы писали, что часть местных жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город.
Поэтому местные жители попросили власти остановить туристическую нашествие. В мэрии прислушались и ввели мораторий на строительство гостиниц в центре города, повысили туристический налог и запретили пивные велосипеды. Дошли ограничения даже до квартала Красных фонарей. С прошлого года даже чтобы просто посмотреть на район туристам нужно платить деньги. Местные власти ввели плату и новые запреты на алкоголь и наркотики в этом районе. Иначе штраф – до 950 евро.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве разоблачили бордель, работавший под вывеской массажного салона
Услуги "жриц любви" стоили от 1000 до 3000 за час
Стало известно, как продвигается дело депортированных из Таиланда Насти Рыбки и Алекса Лесли
Пара проходит по делу о вовлечении в проституцию
Наркотики и проститутки: в Черновцах КОРД задержал опасного дельца
Мужчина организовал нелегальный бизнес на сутенерстве и распространении психотропных веществ
Луценко выступает за легализацию оружия в Украине
Генпрокурор назвал условия, при которых люди могли бы владеть "огнестрелом"