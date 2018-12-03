В Амстердаме исчез самый известный символ города

Сегодня, 01:31

Городские власти посчитали надпись заявление I amsterdam является слишком индивидуалистическим

Фото: AFP
Фото: AFP

В голландской столице решили убрать визитную карточку города – инсталляцию "I amsterdam", которую в 2004 году установили на площади перед Государственным музеем, пишет de Volkskrant.

Ранее предложение партии "Зеленые левые" убрать известную бело-красную надпись поддержали в горсовете Амстердама. Авторы предложения настаивают на том, что заявление "Я – Амстердам" является слишком индивидуалистическим и не подходит городу, который претендует на звание "солидарного и разнообразного".

Впрочем, тем туристам, которые не успели сфотографироваться на фоне известной надписи, не стоит расстраиваться – городские власти ее не выкинут, а лишь переместят в другое, менее популярное место в городе.

Как мы уже писали, часть местных жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город якобы не для того, чтобы насладиться лучшими полотнами Ван Гога и Рембрандта, а чтобы просто накуриться марихуаны и напиться.

Кроме того, в Амстердаме власти запретили фотографировать работников улицы Красных фонарей, а также смотреть им в лицо.

Также сообщалось, что с туристами решили бороться с на популярном испанском курорте Пальма-де-Майорка, запретив сдавать квартиры в аренду.
туризм, Нидерланды, памятник, амстердам
Источник:

"Сегодня"

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