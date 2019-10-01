В России массово закрываются хостелы: вступил в силу новый закон

Согласно новым нормам, хостелы могут находиться только на площади нежилого назначения

В РФ вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах Фото: Depositphotos

В России с 1 октября вступает в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новым нормам, хостелы могут находиться только на площади нежилого назначения на первых этажах, а также иметь отдельный выход, звукоизоляцию, сигнализацию, сейфы и соответствовать требованиям пожарной безопасности. При этом решение о том, разрешать ли открывать в доме коммерческое помещение, должны принимать его жильцы.

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Напомним, 6 марта парламент РФ принял в третьем чтении закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", по которому "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Авторы законопроекта, в частности, утверждали, что хостелы мешают жильцам многоквартирных домов.

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