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Вместо авиаперелетов: появился ночной поезд по городам Европы

В компании Nederlandse Spoorwegen рассматривают международные ночные поезда как разумную альтернативу авиаперевозкам

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:58
Ночной поезд запускают из Амстердама в Мюнхен и Вену
Ночной поезд запускают из Амстердама в Мюнхен и Вену
Фото: Depositphotos

Ежедневный ночной поезд Амстердам – Мюнхен – Вена в 2020 года запустит нидерландский железнодорожный перевозчик Nederlandse Spoorwegen (совместно с австрийским федеральным перевозчиком ÖBB). Об этом сообщает сайт ЦТС.

В компании Nederlandse Spoorwegen рассматривают международные ночные поезда как разумную альтернативу авиаперевозкам. Поезд будет отправляться из Амстердама рано вечером и прибывает в Вену поздним утром, в то же время в Нюрнберге его будут расформировывать на два состава: первый отправится в направлении Мюнхена и Инсбрука, а второй поедет в Вену.

Смотрите видео: какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци"

Поезд будет состоять из спальных и сидячих вагонов, а также купе повышенного комфорта. Ориентировочная стоимость билетов стартует от 29 евро, а цена спального места начинается от 89 евро (в стоимость включен завтрак).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" к концу 2019 года запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев – Херсон. Пока что по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Также новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

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