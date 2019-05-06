Болезнь Лайма: чем опасен бореллиоз и как его лечить

Это самое распространенное инфекционное заболевание, которое передают людям клещи

Симптомы болезни Лайма маскируются под грипп Фото: Depositphotos

Майский пикник может закончиться тяжелой болезнью из-за укуса клеща. Эксперты рассказывают, что последствия болезни Лайма очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти. В нашей статье мы расскажем о лечении, симптомах и причинах заболевания, а также о том, заразна ли болезнь Лайма и возможно ли полное выздоровление.

Болезнь Лайма: что это

Многие боятся заразиться от клещей энцефалитом. Но в нашей местности энцефалитные клещи – редкость. Гораздо большую опасность представляют бореллии: ими инфицирован каждый третий, а то и каждый второй украинский клещ.

Эти бактерии приводят к болезни Лайма, которая чревата масштабным поражениям организма: от болезней сердца до нарушений в работе центральной нервной системы, включая головной мозг.

Если иммунитет крепкий, то организм может справиться с инфекцией самостоятельно, подавив ее в месте укуса. Но так бывает, к сожалению, не всегда. Поэтому пострадавшие должны обязательно обращаться к врачу.

Болезнь Лайма: инкубационный период

Болезнь Лайма переносят клещи Фото: Depositphotos

Папула, возникшая в месте укуса, поначалу может не беспокоить и даже немного уменьшиться. Но через неделю-другую на коже появляется эритема: пятно расширяется, приобретает вид кольца – края более яркие и слегка выпуклые, как валик.

Когда эритема небольшая, несколько сантиметров в диаметре, поставить диагноз, ориентируясь на кольцевидную структуру, довольно легко. Нередко это делают даже сами пациенты. Но когда эритема распространяется (рядом появляются похожие высыпания) или начинает расти до огромных размеров, определиться с диагнозом иногда трудно даже врачу. Тем более что во многих случаях пациент чувствует себя более-менее нормально: у него не повышается температура, не возникает интоксикация.

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Коварность болезни Лайма еще и в том, что диагностировать ее не так просто. Во-первых, так называемые острофазные антитела (класса М) появляются в крови только спустя 3-4 недели после заражения. Во-вторых, в 30-40% случаев анализ может дать ложно негативный результат. Потому нужно будет повторить анализ через 20-30 дней после первого.

Болезнь Лайма: симптомы и последствия

Первая стадия развития болезни длится от 3 до 30 дней. Ее симптомы следующие:

припухлость и покраснение в месте укуса;

высыпания на коже;

повышение температуры тела;

головная боль;

ломота в суставах и мышцах;

быстрая утомляемость;

озноб.

Через 1-1,5 месяца развиваются признаки поражения нервной системы, сердца или суставов. Наблюдаются гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, слабость, лихорадка, усталость, боли в горле, мышечные боли. Суставы горячие, отечные и болезненные (наиболее часто поражаются коленные суставы), появляются боли в мышцах и сухожилиях.

Возможны и психиатрические изменения: депрессия, деменция. Если бореллиоз не лечить, через три-четыре месяца болезнь перейдет в хроническую форму.

Болезнь Лайма: передается ли она от человека к человеку

Клещи прячутся в траве и кустах Фото: Pixabay

Подхватить клещевой боррелиоз можно только от укуса клеща и нет доказательств того, что болезнь передается от человека к человеку. Вы также не сможете подхватить это заболевание от собаки, но ваш питомец может принести в дом клещей, поэтому стоит проверять шерсть домашнего любимца, особенно после прогулок в лесу.

Болезнь Лайма: лечение и препараты

Для лечения болезни Лайма назначают антибиотики, обычно тетрациклины или пенициллины, которые применяют внутрь по крайней мере в течение 2 недель, а как правило значительно дольше. В тяжелых случаях антибиотики вводятся внутривенно. Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее.

Для восстановления пораженного сустава может потребоваться хирургическое вмешательство. Если произошло заражение беременной женщины, то она должна как можно скорее сообщить об этом лечащему врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить от клещей домашних питомцев. "Сегодня" также писали, куда обращаться при укусах клеща.

Смотрите видео, какие болезни переносят клещи:

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