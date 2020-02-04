Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коронавирус из Китая: семь достоверных фактов

Несмотря на то, что вирус новый, ученые со всего мира уже успели о нем многое узнать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:20
Американские ученые запустили вакцину от коронавируса в тестовое производство
Американские ученые запустили вакцину от коронавируса в тестовое производство
Фото: Pixabay

Коронавирусом заболело уже более 20 тысяч человек по всему миру. Из-за огромной скорости распространения Всемирная организация здравоохранения сегодня, 4.02, официально объявила вспышку коронавируса эпидемией. Что же известно об этом новом штамме вируса, который забрал уже 427 жизней.

В Ухане изолируют заболевших. Смотрите в нашем сюжете.

1. Новый вид. Китайский вид коронавируса, который получил название 2019-nCoV, совершенно новый штамм. Всего существует 39 видов коронавируса, 7 из них могут атаковать людей, а остальные опасны только для животных.

2. Пути передачи. Коронавирус предается воздушно-капельным путем. Причем заразиться можно даже тогда, когда у заболевшего нет выраженных симптомов. Китайский вирус 2019-nCoV поражает легкие, вызывая тяжелую пневмонию.

3. Симптомы. На данный момент достоверно известно, что главные симптомы заболевания – сухой кашель и повышенная температура. И если раньше считалось, что только сильный жар свидетельствует о заболевании, то сейчас врачи диагностируют коронавирус у людей даже с температурой 37,5 °С.

Читайте также:
Живущая в Китае украинка: Умерших от вируса сжигают, а на людей без масок "охотятся" дроны

4. Откуда взялся вирус. Заражение произошло из-за летучей мыши. В организме животного вирус мутировал и стал заразным для человека. Почему так получилось, пока ученые не знают.

5. Есть ли вакцина. На данный момент ближе всего к разработке действенной вакцины подошли ученые из американского города Сан-Диего. Они запустили ее в тестовое производство. Уже к лету запланированы клинические испытания на людях. Кстати, это беспрецедентный случай такой скоростной разработки вакцины. Параллельно друг с другом над вакциной работают ученые из Китая, Франции России и Австралии.

Читайте также:
В Украине тест на коронавирус обещают разработать за две недели – источник

6. Нет иммунитета. У переболевших коронавирусом, а их на сегодняшний день 665 человека, нет иммунитета. Это значит, что они могут заболеть повторно. Об этом сообщили сегодня китайские врачи. Данный факт свидетельствует о том, что коронавирус может мутировать и дальше.

7. Лечение. На данный момент успешное лечение китайского коронавируса зависит от тяжести заболевания. Но хорошие результаты приносят препараты, которые применяют при ВИЧ и гриппе. Кроме того, китайским врачам удалось вытащить с того света пациента, применив экспериментальный метод лечения под называнием ЭКСМО (экстракорпоральная оксигенация, т.е. насыщение крови кислородом).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ВОЗ официально объявила вспышку коронавируса эпидемией Лихорадит из-за коронавируса: цены на нефть пошли в гору после рекордного обвала Как спастись от коронавируса: китайцы дали три совета украинцам Собака разгрызла паспорт хозяйки и спасла ее от коронавируса: фото В Минздраве рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса
Китай вакцина заражение симптомы коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Сегодня, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:52Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых
Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек