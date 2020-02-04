Коронавирус из Китая: семь достоверных фактов

Несмотря на то, что вирус новый, ученые со всего мира уже успели о нем многое узнать

Американские ученые запустили вакцину от коронавируса в тестовое производство Фото: Pixabay

Коронавирусом заболело уже более 20 тысяч человек по всему миру. Из-за огромной скорости распространения Всемирная организация здравоохранения сегодня, 4.02, официально объявила вспышку коронавируса эпидемией. Что же известно об этом новом штамме вируса, который забрал уже 427 жизней.

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1. Новый вид. Китайский вид коронавируса, который получил название 2019-nCoV, совершенно новый штамм. Всего существует 39 видов коронавируса, 7 из них могут атаковать людей, а остальные опасны только для животных.

2. Пути передачи. Коронавирус предается воздушно-капельным путем. Причем заразиться можно даже тогда, когда у заболевшего нет выраженных симптомов. Китайский вирус 2019-nCoV поражает легкие, вызывая тяжелую пневмонию.

3. Симптомы. На данный момент достоверно известно, что главные симптомы заболевания – сухой кашель и повышенная температура. И если раньше считалось, что только сильный жар свидетельствует о заболевании, то сейчас врачи диагностируют коронавирус у людей даже с температурой 37,5 °С.

4. Откуда взялся вирус. Заражение произошло из-за летучей мыши. В организме животного вирус мутировал и стал заразным для человека. Почему так получилось, пока ученые не знают.

5. Есть ли вакцина. На данный момент ближе всего к разработке действенной вакцины подошли ученые из американского города Сан-Диего. Они запустили ее в тестовое производство. Уже к лету запланированы клинические испытания на людях. Кстати, это беспрецедентный случай такой скоростной разработки вакцины. Параллельно друг с другом над вакциной работают ученые из Китая, Франции России и Австралии.

6. Нет иммунитета. У переболевших коронавирусом, а их на сегодняшний день 665 человека, нет иммунитета. Это значит, что они могут заболеть повторно. Об этом сообщили сегодня китайские врачи. Данный факт свидетельствует о том, что коронавирус может мутировать и дальше.

7. Лечение. На данный момент успешное лечение китайского коронавируса зависит от тяжести заболевания. Но хорошие результаты приносят препараты, которые применяют при ВИЧ и гриппе. Кроме того, китайским врачам удалось вытащить с того света пациента, применив экспериментальный метод лечения под называнием ЭКСМО (экстракорпоральная оксигенация, т.е. насыщение крови кислородом).

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