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Протефлазид: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют для профилактики вирусных заболеваний

Анна Педан
Сегодня, 14:06

В состав препарата входят флавоноиды диких злаков Calamagrostis epigeios L. и Deschampsia caespitosa L., способные ингибировать ДНК-полимеразу и тимидинкиназу (специфические ферменты вирусов), в клетках, которые инфицированы вирусом. Угнетение этих ферментов приводит к прекращению репликации ДНК вируса, что делает невозможным размножение вируса. Кроме того, Протефлазид улучшает неспецифический иммунитет, повышая уровень эндогенного интерферона, что улучшает резистентность организма не только к вирусам, но и к бактериям.

Препарат обладает антиоксидантными свойствами, предупреждая накопление продуктов перекисного окисления липидов.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл содержит жидкий экстракт (1:1) полученный из смеси травы Щучки дернистый (Herba Deschampsia caespitosa L.) и травы вейником наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.), который содержит не менее 0,32 мг флавоноидов в пересчете на рутин, но не менее 0,3 мг суммы карбоновых кислот в пересчете на яблочную кислоту.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96%.

Основные физико-химические свойства: капли, темно-зеленого цвета со специфическим запахом и вкусом.

Выпускается по 25 мл, 30 мл, 50 мл во флаконах из темного стекла с пробкой-капельницей.

Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные препараты.

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Показания

Лечение заболеваний и профилактика рецидивов, вызванных:

  • вирусами простого герпеса (Herpes simplex) 1-го и 2-го типов;
  • вирусами опоясывающего герпеса и ветряной оспы (Herpes zoster, 3-й тип);
  • вирусами герпеса 4-го типа (вирус Эпштейна — Барр), острой и хронической активной форм;
  • вирусами герпеса 5-го типа (цитомегаловирус).
  • Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ, в том числе пандемических штаммов гриппа.
  • В составе комплексного лечения:
  • гепатитов В и С;
  • вирусных, бактериальных, грибковых инфекций, их ассоциаций (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы и другие);
  • ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Этиотропная терапия легких и средних форм дисплазии шейки матки (CIN1 и CIN2), вызванной папилломавирусной инфекцией, в том числе онкогенными штаммами.

В составе комплексной терапии других форм заболеваний, вызванных папилломавирусной инфекцией, в том числе онкогенными штаммами.

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Противопоказания

  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
  • детский возраст;
  • повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с выраженными аллергическими реакциями в анамнезе.

Фармакокинетика

При приеме препарат всасывается частично в желудке и затем, в основном, в тонкой кишке. Небольшое количество флавоноидов подвергается распаду при "первичном прохождении" через печень (пресистемный метаболизм), основная часть распределяется в органах и тканях, проникает в инфицированные вирусом клетки. На неинфицированные клетки, где не наблюдается повышенной активности вирусоспецифических ферментов, препарат практически не действует. Вызывает подавление ферментов только в инфицированных клетках. У взрослых окончательный период полувыведения составляет 5-9 ч, что обусловливает назначение препарата 3 раза/сут.

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Применение

Протефлазид выпускается в форме капель, поэтому перед приемом препарат необходимо нанести на кусочек сахара или кусочек хлеба.

Принимать по следующей схеме: 1- я неделя 15 капель в сутки, разделив суточную дозу на 3 приема (по 5 капель на прием), 2-3 недели -30 капель, разделив на 3 приема (по 10 капель на прием), с 4-й недели 24 капли, разделив на 3 приема (по 8 капель на прием). Курс лечения 1 месяц, через 4 недели возможен повторный курс.

Детям до 1 года препарат назначается в дозе 1 капля в сутки, с 1 до 2 лет доза препарата составляет 2 капли, разделенные на 2 приема (по 1 капле на прием); с 2 до 4 лет: 1-я неделя – 2 капель в сутки, разделив на 2 приема (по 1 капле на прием), 2-я неделя – 4 капли в сутки, разделив на 2 приема (по 2 капле на прием); с 4 до 6 лет: 1-я неделя – 6 капель в сутки, разделенные на 3 приема (по 2 капли на прием), 2-я неделя – 9 капель в сутки, разделив суточную дозу на 3 приема (по 3 капли на прием); с 6 до 9 лет: 1-я неделя – 9 капель в сутки, разделив дозу на 3 приема (по 3 капли на прием), 2-я неделя 18 капель в сутки, разделив на 3 приема (по 6 капель на прием); с 9 до 12 лет: 1-я неделя – 12 капель в сутки, разделив на 3 приема (по 4 капли на прием), 2-я неделя – 21 капля в сутки, разделив на 3 приема (по 7 капель на прием); с 12 лет: 1-я неделя – 15 капель, разделив на 3 приема (по 5 капель на прием), со 2-й недели – 24 капель, разделив на 3 приема (по 8 капель на прием).

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Детям младше 6 лет, необходимую дозу препарата рекомендуется растворить в 50 мл воды с сахаром. При частых рецидивах инфекции, необходимо проводить 3-4 курса в год, по следующей схеме: 15 капель, разделив на 3 приема (по 5 капель на прием), в течение 3 дней, далее по 21 капле в сутки, разделив на 3 приема (по 7 капель на прием), в течение 3 дней, затем еще 3 месяца 24-30 капель в сутки, разделив на 3 приема(8-10 капель на прием), затем рекомендуется переход на поддерживающую терапию по 20 капель в сутки, разделив на 2 приема (по 10 капель на прием), в течение 2-4 месяцев. При латентном течении инфекции курсы терапии препаратом проводят 2 раза в год.

В комплексной терапии гепатитов В и С, препарат применяется по следующей схеме: с 1 по 3 день – 9 капель в сутки, разделив на 3 приема (по 3 капли на прием), с 4 по 6 день 15 капель в сутки, разделив на 3 приема (по 5 капель на прием), с 7 дня по 30 капель в сутки, разделив на 3 приема(по 10 капель на прием), курс лечения 4-6 месяцев.

Можно использовать Протефлазид местно, для лечения герпетических поражений кожи и слизистых, для этого необходимо растворить 1.5 мл препарата в 10 мл 0.9% NaCl, и в виде примочек накладывать на пораженный участок 3-5 раз в сутки.

При генитальном герпесе, Протефлазид может применяться в виде вагинальных тампонов. Для этого необходимо растворить 3 мл препарата в 20 мл 0.9% NaCl, смочить марлевый тампон и ввести во влагалище, процедуру проводить дважды в сутки, если появляется чувство жжения, необходимо изменить пропорции раствора, вдвое увеличив количество NaCl. Курс лечения не менее 14 дней.

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Особенности применения

  • При лечении вирусных гепатитов у 10–15% больных с выраженным цитолитическим синдромом через 2–4 нед после начала лечения может отмечаться повышение активности аминотрансфераз, реже — уровня билирубина, которое длится в течение 2–4 нед и не требует отмены препарата.
  • Пациентам с нарушениями со стороны ЖКТ и с хроническим гастродуоденитом в случае обострения гастродуоденита, возникновения гастроэзофагеального рефлюкса необходимо принимать препарат через 1,5–2 ч после еды.
  • Транзиторное повышение температуры тела до 38 °С не требует отмены препарата. В случае повышения температуры тела необходимо проконсультироваться с врачом для исключения других возможных причин ее появления.
  • При местном применении препарата в случае появления чувства жжения, зуда, сухости необходимо снизить концентрацию препарата в р-ре для аппликаций.
  • Для предотвращения урогенитальной реинфекции рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Применение в период беременности или кормления грудью. При проведении доклинических исследований тератогенного, мутагенного, эмбриотоксического, фетотоксического и канцерогенного влияния не выявлено. Специальных исследований относительно такого влияния препарата на плод человека не проводилось, но клинический опыт применения препарата в I–III триместрах беременности и в период кормления грудью отрицательного влияния не выявил. Решение о целесообразности применения препарата в период беременности или кормления грудью принимает врач.

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Дети. Препарат Протефлазид у детей применяют с рождения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Аллергические реакции: у лиц с повышенной чувствительностью могут иметь место реакции гиперчувствительности. Редко могут возникать аллергические реакции, включая эритематозные высыпания, зуд.

Со стороны пищеварительной системы: наблюдаются единичные случаи желудочно-кишечных расстройств — боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея. У пациентов с хроническим гастродуоденитом возможно обострение гастродуоденита, возникновение гастроэзофагеального рефлюкса (рефлюкс-эзофагита).

Общие расстройства: в единичных случаях возможна головная боль, общая слабость, транзиторное повышение температуры тела до 38 °С на 3–10-й день терапии препаратом.

Лабораторные показатели: при лечении вирусных гепатитов у 10–15% больных с выраженным цитолитическим синдромом наблюдается повышение активности аминотрансфераз (реже — уровня билирубина).

Местные реакции: при местном применении возможно появление ощущения жжения, зуда, сухости.

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Взаимодействия. Проявления взаимодействия с другими лекарственными средствами не зарегистрированы.

Протефлазид и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Случаи передозировки не зарегистрированы.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Фитофарм, ПАО/Луганская областная "Фармация" ФФ, КП для "Экофарм, НПК, ООО", Украина

Цена. От 347 до 606 грн.

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