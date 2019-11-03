Гепатит С: какие лекарства от болезни закупила Украина

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Молчаливый убийца – так называют гепатит С. По данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется до 14 тысяч новых случаев. Врачи утверждают, реальные цифры гораздо страшнее. Носителями являются около 10 процентов населения. Вирусная болезнь годами не дает о себе знать. А когда проявится – может убить за считанные месяцы. Вакцины не существует. Однако недавно страна закупила инновационные лекарства против гепатита С.

О своем гепатите Олег Синаюк узнал, когда хотел стать донором. Анализы показали наличие вируса. Было это почти 20-ть лет назад. Но тогда врачи харьковчанину ничего не посоветовали.

"Сказали, живите – потому что болезнь до конца не изучена", – делится он.

На первый неудачный курс терапии потратил 10 тысяч долларов. На второй – еще 50. Но и тот не дал желаемого результата. Вирус оставался в организме.

Гепатит С передается преимущественно через кровь. В частности, через нестерильные инструменты для маникюра, тату, или у стоматолога. И десятилетиями болезнь может протекать бессимптомно.

"Практически никто не замечает начало заболевания. 25% пациентов, которые имеют хронический гепатит С, приблизительно через 25-30 лет будут иметь в исходе гепатита цирроз печени либо же рак печени", – говорит Ольга Чирюкина, заведующая гепатологического центра Харьковской инфекционной больницы.

На учете в гепатологическом центре сейчас девять тысяч человек. Но больных – в десятки раз больше, утверждает главный инфекционист области.

"Харьковская область имеет один из самых высоких показателей заболеваемости по всей Украине. Составляет примерно до 10 процентов от общего количества населения. Ну это примерно, де-факто, более 200 тысяч", – говорит Павел Нартов, главный врач Харьковской инфекционной больницы.

В этом году в регионы завезли крупнейшую партию бесплатных лекарств для пациентов с вирусным гепатитом С. Инновационный препарат – в отличие от предыдущих – почти без побочных действий, эффективен в 95-ти процентах случаев. Принимать его можно на любой стадии заболевания. Теперь важно, говорят специалисты, чтобы украинцы вовремя проверяли здоровье.

"Семейный врач выписывает абсолютно бесплатно направление на сдачу анализов. Если раньше мы могли сказать – "тестируйтесь". Но мы не могли сказать "лечитесь". Потому что объективно – это было очень дорого и для многих украинцев не по карману. То сейчас мы можем смело говорить: "Тестируйся – Лечись", – говорит Владимир Казусь, член комиссии по отбору пациентов на лечение гепатита.

Между тем, в Краснокутском районе Харьковской области число заболевших в результате вспышки гепатита возросло до 11 человек. На прошлой неделе были госпитализированы девять человек из поселка Константиновка, а позднее в инфекционный стационар доставили еще двух местных жителей.

Также во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом "вирусный гепатит А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

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