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Сквош, йога и бег: какие виды спорта предпочитает Владимир Зеленский

Новоиспеченный президент старается поддерживать свою физическую форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Владимир Зеленский тренируется в спортзале
Владимир Зеленский тренируется в спортзале
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

После того, как стало известно, что Владимир Зеленский победил в президентских выборах в Украине, интерес к лидеру студии "Квартал 95" значительно вырос. Мы решили разузнать, как политик и шоумен держит себя в форме.

Ранее в эксклюзивном интервью для "Сегодня" жена Зеленского Елена рассказала, что последние несколько лет Владимир активно тренируется и придерживается правильного питания.  

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

Будущая первая леди сообщила, что с Владимиром у них одни тренеры на двоих. Но тайским боксом, как он, Елена не занимается. Иногда пара даже делит время наставников. Спорт помогает Зеленским эмоционально разряжаться и настраиваться на работу на целый день. 

Владимир тренируется в любое время, если оно свободное. Но в последние месяцы график тренировок немного сбился, пожаловалась Елена Зеленская.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

Пара также старается следить за питанием, предпочитая простые и быстрые блюда. На ужин у них обычно рыба или запеченное мясо с салатом. А на завтрак – творог, яйца. Кроме этого, Зеленским рекомендации по питанию дают наставники, но не всегда удается им следовать.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

Фотографиями и видео своих тренировок  Владимир Зеленский часто делится в Instagram. Еще до выдвижения на пост главы государства он показывал, какими видами спорта занимается, чтобы вести здоровый образ жизни.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

На снимках можно увидеть, как Владимир Зеленский бегает по утрам, играет в сквош, занимается на брусьях, тренируется в спортзале, практикует тайский бокс, разрабатывает мышцы рук и спины с помощью каякинга, выполняет асаны и плавает в бассейне. По словам шоумена, именно плаванье помогает ему снять напряжение, депрессию и стресс.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали о том, как познакомились Владимир и Елена Зеленские.

Сейчас, когда Владимир Зеленский совсем скоро станет президентом Украины, а Елена Зеленская – первой леди, пару ждет кардинальная смена образа жизни. Жена Владимира Зеленского признавалась, что пока всерьез не задумывалась о будущем, однако мечтает продолжать писать тексты для "95 Квартала".

Кто удивил новоиспеченного политика своим поздравлением, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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