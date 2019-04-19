Елена Зеленская: "Глобальные решения мы всегда принимаем вместе"

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского дала эксклюзивное интервью "Сегодня", в котором рассказала, что думает по поводу его политических амбиций, какой режим правления царит в их семье, о ревности и общих тренерах

— Елена, спасибо, что согласились дать интервью нашей газете. Скажите: сами вы читаете, смотрите новости о своем муже? Как вы них реагируете?

— Конечно, читаю и смотрю, но пытаюсь не делать этого. Хотя все равно каждый раз побеждает любопытство. Еще пыталась отучить себя читать комментарии, но и это пока мне не удается. Более того, я не только читаю, но и отвечаю. Буквально перед нашим интервью я написала гневный комментарий насчет новости с абсолютно манипулятивным заголовком. Это та самая история, когда вырывают слова из контекста, и они уже имеют совсем другой смысл. К сожалению, когда даешь интервью, не всегда можно предугадать, в какую сторону можно развернуть то, что ты сказал. По этому поводу я страшно, бывает, расстраиваюсь. Особенно когда это пишут люди, называющие себя журналистами. Как по мне, это больше некорректные копирайтеры, которые просто выполняют чей-то заказ.

— Какую самую невероятную сплетню о Владимире или о вашей семье вы слышали?

— Самая невероятная и самая грязная сплетня, конечно — по поводу наркотиков. Это было просто возмутительно и обидно. Причем не только для меня, для него, для семьи, но и для всех друзей и знакомых, кто его знает. Владимир, конечно, не ходил с плакатом по улицам "Нет наркотикам!", но его отношение к этому вопросу всегда было откровенно негативным. И когда начали эту тему так активно муссировать, поначалу мы даже не понимали, как на это реагировать, ведь любые ответы, оправдания были бесполезными и глупыми.

— Во времена КВН вы выходили на сцену в составе команды "95 квартал". Почему, когда образовалась студия, вы решили остаться только в роли сценариста? Это было сугубо ваше решение?

— Это было мое решение. И, честно говоря, даже в КВН я не была полностью задействована на сцене. Я всегда была в первую очередь автором, а когда не хватало женских лиц на сцене, меня иногда подключали (улыбается). И у меня никогда не было больших ролей, только парочка эпизодов. В нашей команде была Лена Кравец, и ее всегда было достаточно. В принципе, я никогда не стремилась на сцену. Это эмоционально мне не очень подходит, я слишком переживаю. И по своей натуре я, наверное, не актриса: мне ближе кабинет, чем сцена. Смотреть, как то, что я придумала, уже воплощается в жизнь, намного приятнее.

Всегда рядом. Елена еще автор проектов студии "Квартал 95"

— У вас в семье царит патриархат или матриархат?

— У нас демократия. Конечно, как и во многих семьях, у нас разделены обязанности. Папа больше занимается внешней политикой, мама — внутренней. Поскольку папы на всех не хватает, больше времени с детьми провожу я, поэтому в основном и решаю все организационные вопросы. Иногда сам Владимир не против в чем-то поучаствовать, но я стараюсь освободить его от дополнительных обязанностей. Хотя глобально все крупные решения в жизни нашей семьи мы принимаем, разумеется, вместе. В том числе советуясь с детьми: они же тоже живут в семье и должны быть всем довольны.

— Пытаются ли через вас "достучаться" к Владимиру? То есть просят ли замолвить словечко по каким-то вопросам или чтобы вы повлияли на его какое-то решение?

— Конечно, просят. Люди ищут любые возможные выходы, если у них проблемы, или, наоборот, хотят как-то помочь. Честно, если я могу — я помогаю. Но иногда просят о таком, что я никак не могу изменить. Например, мне вот пишут: "Лена, отговорите его идти на дебаты, это очень опасно". Каким образом я могу это сделать? Никак.

— Вы говорили, что были не готовы к тому, что Владимир пойдет в президенты. Вы пытались его отговорить? Какой был главный аргумент, что вы таки согласились с этой идеей?

— Владимира в принципе бесполезно от чего-то отговаривать, если он решил. Я предпринимала только попытки. У нас был долгий серьезный разговор, во время которого я попыталась от него услышать, насколько этот шаг необходимый и есть ли другие пути. В ходе этого разговора мне пришлось смириться: нашлось много веских аргументов, через которые он сам не может переступить, отвернуться и перестать делать то, что он делает. Этот разговор по душам настроил меня на то, что придется теперь плыть в новом русле.

— Если вы станете первой леди, вам придется принимать участие в официальных встречах с женами президентов других стран. С кем вы мечтаете познакомиться больше всего? Чей имидж и стиль поведения на публике вам ближе всего?

— Честно говоря, с любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди — это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того. Кстати, я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но на самом деле я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично — размышлять на такие темы.

— Послезавтра наконец состоятся выборы. Какое у вас настроение на данный момент (интервью мы записываем в среду вечером. — Авт.)?

— Несмотря на напряжение вокруг, мы, конечно, стараемся держать себя в руках. В этом помогает работа. Все живут в таком ощущении, как будто мы выбираем не президента парламентско-президентской республики, а императора мира, который станет властителем всего на свете. Мне кажется, это не совсем правильно так думать.

Перемены. Поддержала супруга в его желании заняться политикой

— Поговорим не только о политике. Последние несколько лет Владимир активно занимается спортом, придерживается правильного питания. Вы поддерживаете его в этом только морально или на деле тоже?

— И физически (смеется). У нас с Владимиром одни тренеры на двоих. Правда, я тайским боксом, как он, не занимаюсь. Иногда мы даже делим время тренеров между собой: часто бывает, что нам удобнее в одно и то же время заниматься. Ребята — отличные специалисты, с ними интересно, нескучно тренироваться. Но когда мне надоедает заниматься с мальчиками, я сбегаю к одной своей подружке-тренеру. Не буду скрывать, спорта в нашей жизни много, и мы вместе им увлекаемся. Последние годы появилась в этом необходимость. И когда пропускаешь тренировку, чувствуешь уже себя как-то неуютно. Ведь спорт помогает эмоционально разряжаться, настраиваться на работу на целый день. Я люблю утром заниматься, потому что вечером уже иногда сил не хватает. А Владимир тренируется в любое время, если оно свободное. К сожалению, в последние месяцы график тренировок немного сбитый. Каждый день приходится выискивать этот час-полтора, чтобы позаниматься. Но я надеюсь, что мы войдем в нормальный режим и Владимир уже не будет отменять тренировки.

— А что касается питания? Вы сами готовите или заказываете еду?

— Я стараюсь, как отличница, делать все сама. С меня всегда — завтрак и ужин, а обедаем мы зачастую в офисе. Хотя, конечно, времени что-то выготавливать серьезное не хватает. На ужин у нас обычно рыба или запеченное мясо с салатом. А на завтрак — творог, яйца. То есть что-то простое и быстрое. Тренеры нам тоже дают рекомендации по питанию, но не всегда удается им следовать.

— Какие у вас семейные традиции, которых вы придерживаетесь из года в год? Например, обязательный отпуск за границей на день рождения.

— Если у нас появляется возможность куда-то поехать, мы всегда берем с собой детей. И, честно говоря, это не всегда хорошо. Потому что наши отпуска не всегда совпадают со школьными каникулами, и нам приходится отпрашивать Сашу из школы. А все для того, чтобы больше времени провести вместе.

Мы стараемся придерживаться традиции вместе ужинать, но из-за сложных графиков и это не всегда удается. Это самое классное время дня, когда мы можем всей семьей что-то обсудить. Несколько лет подряд нам удавалось совместить зимний отдых и день рождения наших мальчиков (Владимира и сына Кирилла. — Авт.). Это было очень удобно. Ведь в Киеве уже праздновать достаточно затруднительно — столько друзей, знакомых, которых и хочется, и надо пригласить. А когда ты в отъезде, вопрос немного облегчается (смеется).

— В одном из интервью Владимир рассказывал, что любит устраивать вам сюрпризы. Расскажите хотя бы об одном из них.

— Честно говоря, я не очень люблю сюрпризы и всегда прошу меня немного предупредить. Я люблю планировать, и когда что-то идет не по сценарию, чувствую себя не совсем уютно. Сюрпризы Владимир устраивает обычно детям. Не было ни одной поездки, чтобы он не вернулся домой с игрушками. Когда папа пришел с работы не в 10 вечера, а в восемь — это тоже классный сюрприз. Иногда бывает, он возвращается, а мы его еще не ждали. Очень приятный сюрприз, могу вам сказать (улыбается).

— Прежде чем Владимир вам сделал предложение, вы почти восемь лет прожили в гражданском браке. Многие девушки такой длительный срок не выдерживают. Какие у вас были мысли по этому поводу в то время? Или для вас штамп в паспорте ничего не значил?

— Это не совсем так. Мы не жили с Владимиром вместе до свадьбы. Мы эти восемь лет встречались, виделись, а жили каждый со своими родителями. Много наших друзей тоже так себя вели. Мы были молоды и не собирались побыстрее жениться. У меня не было таких мыслей: "Боже мой, почему он не делает мне предложение? Не дарит колечко? Наверное, со мной что-то не так". Разговоры о свадьбе были, мы знали, что когда-нибудь это сделаем. Но, честно говоря, ничего толком не планировали. И дату назначили, только когда увидели в нашем гастрольном графике свободный месяц. И кстати, у нас еще были две пары друзей, которые тоже хотели уже сыграть свадьбу. В итоге мы отметили три наших свадьбы за три недели.

— Расскажите о первой встрече с Владимиром. Его версия известна: это была любовь с первого взгляда. Хотим узнать вашу версию.

— Честно говоря, я не помню момент, когда мы впервые с Владимиром пересеклись взглядами. А все потому, что в школе Зеленского знали и видели все. Его компания всегда была яркая. Если где-то громко — значит, там точно будет Зеленский. Я пришла в гимназию в седьмом классе, с этого момента мы учились в параллельных классах. Я знала, что Зеленский учится в "Б" классе, и на этом все.

Вместе. Во время оглашения результатов первого тура выборов

— А когда вы уже познакомились, было ощущение, что это тот самый, единственный?

— Честно? Не было (смеется). Но сразу было ощущение, что это моя компания. Что интересно, все люди из этой компании до сих пор в нашей жизни, и мы уже через многое вместе прошли. Поначалу с Вовой у нас не очень ладились отношения, потому что он сразу предпринял попытки за мной ухаживать, а я не очень этого на тот момент хотела. Но наше общение меня убедило в обратном. Мы смотрели в одну сторону, нам нравилась одинаковая музыка, нам просто было интересно о чем угодно разговаривать. Мне кажется, в любых отношениях это очень важно.

— Вашей дочери Александре уже 14 лет. К какой профессии она тяготеет больше?

— Планы насчет будущей профессии меняются, причем очень часто. Вова по этому поводу начинает немного переживать, ведь нам уже надо немного готовиться к поступлению. И хотя осталось еще три года, нужно уже определяться, какие предметы должны быть в приоритете. А Саша пока думает. Последние ее мысли были связаны с журналистикой, но после всех этих скандалов она сказала, что не хочет лезть в эту грязь. Мы пытаемся ей объяснить, что журналистика бывает разной, не все журналисты одинаковые. Так что пока она решает.

— Как нам известно, вы покрестились в достаточно взрослом возрасте, вашей крестной стала Елена Кравец. Как так произошло?

— Получилась забавная ситуация. Моя другая близкая подруга Ира Пикалова родила сына Мишу, причем в мой день рождения — 6 февраля. Она даже шутила по этому поводу, мол, долго готовилась, чтобы сделать мне такой подарок. И когда пришло время крестить Мишу, она предложила мне стать его крестной. А я на это время была некрещеной. Мы пошли к батюшке, чтобы узнать, как можно решить эту ситуацию, и он предложил крестить крестную одновременно с малышом. А поскольку Лена с нами была вместе, то я и предложила стать ей моей крестной мамой. Вот так, за один день, мы все и покрестились.

— Вы одна из создателей и авторов "Женского Квартала". Почему только в прошлом году вы для этого созрели, а не раньше? Чья изначально была идея создать такой проект?

— Это не было длительным решением, мы его долго не планировали. Просто была задача придумать новое шоу, причем даже не юмористическое, а просто развлекательное. И у нашей авторской группы (Елена работает в тройке с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. — Авт.) было несколько идей проектов. Мы пришли к Владимиру на совещание, в конструктивном споре родилась идея женского шоу. Сначала, честно говоря, я даже сомневалась и больше всего боялась кастинга. Мне казалось, мы не найдем такого количества артисток. Но уже после кастинга я выдохнула: у нас в стране очень много талантливых девочек, и выбрать лучших действительно очень трудно. Поэтому и набрали аж четырнадцать: сложно было от кого-то отказаться. Главное, что сейчас сложился отличный коллектив, у них хорошие отношения между собой, им нравится то, что они делают. И мне кажется, у этого проекта светлое будущее. Сейчас, кстати, мы уже на финальной стадии написания нового концерта, который будет сниматься в Турции.

— Это правда, что вы единственная девушка, которая пишет шутки для "Вечернего Квартала", а все остальные — мужчины?

— Для "Вечернего Квартала" — да (смеется). Но мне интересно с ребятами, я уже привыкла к мужскому коллективу. И к женскому, наверное, я бы уже и не приспособилась. С мужчинами работать намного легче. Да и интереснее.

— А вы берете советы у Владимира дома по поводу какой-то миниатюры, консультируетесь, как закончить шутку, или любые обсуждения рабочих деталей дома — табу?

— Конечно, беру. Но по "Вечернему Кварталу" я больше отчитываюсь, чем спрашиваю совета, ведь он один из главных редакторов проекта. А вот по "Женскому Кварталу" мне даже немного страшновато, как мы теперь будем дальше. Ведь он и режиссировал, и занимался редактурой номеров. У него, кстати, не только профессиональное мнение, но и очень хорошо развита интуиция. Он почти всегда знает, что понравится зрителю, а что нет. Иногда я, конечно, с ним спорю, но в конечном итоге прав оказывается он. И когда я не знаю, что в той или иной ситуации делать, можно прийти к нему, и он все разрулит. Это очень удобно.

— А какая у вас была самая длительная ссора за все годы вместе?

— Мы оба быстро отходчивые. Если вечером поругались, то утром уже разговариваем. Конечно, как и в каждой семье, у нас случаются какие-то ссоры, но мы всегда стараемся разговаривать. С годами ты понимаешь, что даже мелкие недоговорки потом могут привести к большой проблеме. Поэтому мы стараемся все решать на берегу. Мы уже много лет притираемся друг к другу и уже достигли в этом успеха. Мы чувствуем, когда вообще не стоит ничего говорить и лучше помолчать просто. Он даже чаще меня может промолчать и не отреагировать на какие-то мои приколы. Поэтому в основном терпит он. И если он уже начинает отвечать — значит, я уже перегнула палку (улыбается).

А так я могу, конечно, обидеться, если он в отъезде, а я не могу ему сутки дозвониться. Могу высказать претензию, но не более этого. Слава богу, мы прошли этот этап. Хотя было всякое.

— А как с ревностью? Вы ее испытываете или уже побороли?

— Она сейчас на паузе. Ревность же возникает тогда, когда ты видишь, как твой близкий человек может ответить симпатией кому-то или обращает внимание на кого-то. А когда поводов в принципе нет, то и ревность отходит на второй план. Тем более мы работаем вместе, и я всегда знаю, где он и чем занимается. И если он говорит, что на совещании, он действительно на нем, и не врет. В этом случае важно доверие. Конечно, у женщин фантазия безгранична, и понапридумывать себе можно что угодно. Но я этим не занимаюсь. Поэтому мы и не прячем друг от друга телефоны.

Но в начале отношений, конечно, были разные моменты. Владимир как-то признавался, что ревновал меня к кому-то. И рассказал он об этом только через пять лет, как это случилось. А тогда вообще никакого вида не подал. В этом плане он страшно скрытный, считает ниже своего достоинства показать, что он может ревновать. Я его потом спрашивала, почему он сразу не рассказал, ведь мне бы было приятно даже (смеется).

Что касается меня, поначалу это было даже удивительно. Когда наступила эта страшная популярность, еще во времена КВН, когда девочки поджидали возле гримерок и падали в обмороки. Но с другой стороны, сам он на это так не реагировал. Поэтому и ревности у меня подобное внимание незнакомых людей не вызывало.

— В различных фильмах у героев, которых играл Владимир, были отношения с героинями Веры Брежневой, Оксаны Акиньшиной, Насти Короткой, Нади Дорофеевой. Что вы чувствовали, когда на экране ваш муж целовался с другой?

— Первый раз я увидела это вживую, причем случайно. Снимали финальную сцену фильма "Любовь в большом городе", я приехала на съемочную площадку, чтобы вместе пообедать и что-то обсудить. А тут так совпало. По правде, издалека это выглядело не очень приятно, мне даже стало немного не по себе. Но когда Владимир вышел из кадра, все встало на свои места. Ведь ничего интимного в этом процессе нет. И когда я вижу подобные сцены с ним на экране, реагирую спокойно. Больше переживает он. В такие моменты близости старается даже выйти из зала, причем под разными предлогами. Конечно, какая-то неловкость есть. Но поверьте: на экране это выглядит не так, как в жизни.

Еще мне нравится, как люди на премьерных показах поглядывают, мол, как я на такие сцены отреагирую. А как я должна на них реагировать? Спокойно, легко и без шока.

Как сообщалось, накануне в эксклюзивном интервью "Сегодня" Марина Порошенко заявила, что дебаты могут стать решающими для многих избирателей.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Кандидат подчеркнул, что не хотел бы участвовать в богослужениях с трансляцией по всем телеканалам.

Также кандидаты наконец-то договорились об участии в дебатах:

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