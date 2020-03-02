Сухой лед: семь правил безопасного обращения с ним

Основные симптомы отравления углекислым газом

На выходных в Москве погибло трое людей, которые прыгнули в бассейн с сухим льдом. Так трагично закончилось празднование дня рождения известной блогерши Екатерины Диденко. Молодые люди, в том числе и муж именинницы, отравились углекислым газом, который образовался в результате контакта воды и сухого льда в бассейне.

"Сухой лед – это двуокись углерода в твердом виде. Под воздействием комнатной температуры он превращается в углекислый газ без цвета и запаха. Это вещество есть в свободной продаже, так как официально не является токсическим. Сухой лед используется для разных целей. Для эффекта "тумана" при проведении различных праздников, для охлаждения напитков или продуктов в жаркую погоду, для длительного сохранения мороженого, для починки холодильников", – рассказывает токсиколог Татьяна Дашковская.

Подробнее о трагедии в московской бане смотрите в нашем сюжете:

Есть несколько несложных правил безопасности поведения с сухим льдом, соблюдая которые можно избежать трагическим последствий.

Сухой лед очень холодный. Его температура около -78 °С. Если дотронуться до него голыми руками, то можно получить обморожение. Брать сухой лед можно только в специальных перчатках. Сухой лед нельзя есть и оставлять без присмотра рядом с детьми и животными. Сухой лед можно бросать в воду для получения спецэффектов в кинопроизводстве, но только в хорошо проветриваемом помещении и при условии, что находящиеся там люди (съемочная группа) будут в специальной одежде и масках, чтобы защититься от воздействия углекислого газа. Чем холоднее вода, тем больше тумана и бурления. Пары сухого льда нельзя вдыхать Фото: Depositphotos Сухой лед нельзя хранить в морозилке, а только в специальных камерах и в хорошо проветриваемых помещениях. Нельзя вдыхать пары сухого льда, это чревато отравлением углекислым газом. Запрещается использовать сухой лед в закрытых помещениях. Лучше не употреблять продукты (коктейли, сок, напитки) в которые был добавлен сухой лед, если вы не уверены, что он не технический. Так как чаще всего, продается именно "технический сухой лед", а он может содержать примеси различных веществ, которые лучше не употреблять внутрь. Очищенный сухой лед добавляют в коктейли для охлаждения. Но такой напиток стоит пить только через трубочку и после того, как углекислый газ выветриться.

Если не соблюдать меры безопасности, можно отравиться углекислым газом. Первый симптомы отравления: сильная головная боль, учащенное дыхание, сильная одышка, потливость, сильная слабость, тошнота и рвота. При очень сильном отравлении наступает потеря сознания, остановка дыхания и наступает смерть.

Напомним, ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отравлении некачественными продуктами.

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