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В Ужгороде ученый превращает углекислый газ в пищу

Сегодня, 14:32

Разработкой украинца уже заинтересовались ведущие ученые мира

В Ужгороде ученый превращает углекислый газ в пищу Запад Разработкой украинца уже заинтересовались ведущие ученые мира

В Ужгороде профессор и доктор химических наук Василий Гомонай превращает углекислый газ в пищу. Ради такого результата мужчина работал почти 40 лет.

Изобретение пригодится прежде всего во время путешествий в космосе, а разработкой уже заинтересовались ведущие ученые мира. Сейчас на стендах Ужгородского национального университета, где преподает мужчина, можно увидеть более 20 патентов и авторских свидетельств. Важнейшим из своих достижений ученый считает так называемую формулу пищи замкнутого цикла, ведь это – главный итог почти 40-летних исследований.

"Все, что мы едим – белки, углеводы во что превращается? Превращается в СО2 и воду: углекислый газ и вода. И вот теперь задача – как из углекислого газа, из воды снова получить те продукты органические, чтобы можно было есть", – рассказал "Сегодня" Василий Гомонай.

В ходе экспериментов химику удалось превратить метан из органических отходов на концентрированный формальдегид. А уже с того на специальном оборудовании выделяют простые углеводы. В частности, фруктозу и глюкозу. Так же выводят другие питательные вещества.

Результаты многолетних исследований ученый отправил коллегам во французской Сорбонне. Те в течение двух лет изучали формулу украинца. Благодаря им разработка Василия Гомоная получила шанс быть применена на практике.

Ранее мы писали о том, как житель Днепра смастерил из подручных средств чайный автомат, который может приготовить напиток для самой изысканной церемонии. 

А в Сумах студенты-изобретатели создали съедобные пакеты– на вкус они как обычная лапша. 

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Тег еда, изобретение, ужгород, ученый, углекислый газ, разработка

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