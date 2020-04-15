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Украинский медик сравнил коронавирус с войсками Путина

Медик, который поехал с украинской делегацией в Италию, поражен оснащением местных больниц

Анна Педан
Сегодня, 20:10

Медик Глеб Битюков, который вместе с украинской делегацией сейчас работает в Италии, поражен оснащением местных больниц. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Глеб Битюков с первых строк своего поста признается, что ему страшно. Не за себя, а за Украину, которая борется с вирусом с помощью термометров, капельниц и красного колпачка.

"Здесь есть все и в достаточном количестве. При каждом входе в отделение я надеваю две пары перчаток и новый костюм. Перед каждым пациентом я надеваю еще одну пару перчаток, а после того, как снимаю, дезинфицирую нижний слой перчаток растворами, которые находятся повсюду в отделении и все это есть. Более того – я могу выбрать размер перчаток, который мне подходит", – пишет Греб Битюков.

Фото: Facebook/Glib Bitiukov

Поражает украинского медика, что никто не считает, сколько пар перчаток или катетеров он потратил за день, сколько метров бинта отмотано, сколько флаконов физраствора введено. Врачи просто берут то, что необходимо. И это невозможно сравнить с украинскими больницами, где часто может не быть ни одной пары перчаток. Где все, вплоть до мочевых катетеров, покупается пациентами, а перчатки, в лучшем случае, одного размера, если есть вообще. Где для того, чтобы выполнить манипуляции нужно сначала дождаться, чтобы родственники пациента принесли все необходимое и только тогда появится возможность что-то сделать.

Как мир борется против коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

"Сейчас здесь в Италии у меня в отделении лежит пожилой пациент, который несколько дней назад потерял свою жену, болевшую коронавирусной инфекцией. А его дочь в отделении на этаж выше. Кто бы им купил все (от салфеток до антибиотиков) в нашей украинской реальности, где в больнице нет даже цефтриаксона", – возмущается медик.

Хочется надеяться на то, что в Украине будет оптимистический сценарий развития эпидемии, но планировать ресурсы необходимо исходя из пессимистического сценария. Динамика развития событий также говорит о необходимости готовиться ко второму варианту. И это не значит паника, это означает лишь здравый смысл и способность к анализу и планированию.

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Хотелось бы видеть четкий план перераспределения ресурсов на уровне страны, области, региона, а не суетливые движения в разных направлениях. Должны быть четкие фазы входа и выхода из кризиса. Одной из первых фаз должна была стать подготовка человеческих ресурсов – это самый сложный момент для любой страны. И здесь важно обучение, быстрый обмен информацией – актуальной и объективной. Но судя по десяткам случаев заражения медиков уже в начале сложной ситуации в Украине, мы видим результаты отсутствии этого этапа.

В итальянских больницах есть лекарства на все случаи жизни
В итальянских больницах есть лекарства на все случаи жизни
Фото: Facebook/Glib Bitiukov

"Вспышка коронавируса для медицины сейчас то же, что и нападение русских войск на Украину в 2014-м. И вот от этого становится страшно. От популизма и искажения данных о готовности, от случайной карусели министров и их безответственности. Я вижу своих коллег здесь и знаю многих дома, кто начнет оказывать помощь не задумываясь, но также я знаю, как им не хватает практически всего, что я вижу здесь", – подытожил Глеб Битюков.

Напомним, ранее мы писали о наблюдениях испанского врача, которая предположила, что домашние питомцы могут помочь хозяевам выработать иммунитет к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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