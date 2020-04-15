Украина обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавируса – Минздрав

Пытаясь преодолеть распространение коронавируса, государства во всем мире пытаются приобрести маски, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус. Страны их скупают в огромном количестве. А если не хватает, то, по данным прессы, перехватывают необходимое у союзников. Иногда под видом конфискации, либо же заплатив больше, причем наличными. Таковы современные глобальные реалии, жить в которых вынуждена и Украина, говорят эксперты.

"Сегодня" разбирались, как справляются украинцы с приобретением необходимой защиты и оборудования.

По сообщениям немецкой прессы, 200 тысяч масок для берлинских медиков США перехватили едва ли не перед самой отправкой из Бангкока. Сенатор по внутренним делам и спорту Берлина Андреас Гайзель прокомментировал случившееся. "Мы считаем это актом современного пиратства. Так не нужно поступать с трансатлантическими партнерами", – заявил Гайзель. История произошла в начале месяца. И вскоре повторилась, как твердят СМИ, с Францией.

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"Сегодня утром на грузовой площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные. И самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямо в Соединенные Штаты", – заявил председатель объединения "Регионы Франции" Рено Мюзелье.

Наблюдатели уже назвали такие действия "методами Дикого Запада", которые Вашингтон использует, мол, и против своих ближайших соседей. Премьер Канады Джастин Трюдо еще 2 апреля выразил обеспокоенность из-за сообщения, что Америка якобы перехватила большое количество масок.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них", – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Подобные жалобы прозвучали и из Европы. Итальянская газета La Repubblica сообщала, что в марте Чехия "присвоила" крупную партию медицинских масок, которые направлялись из Китая в Италию. Недавно попала в скандал и Франция. Ее обвинили в "реквизиции" четырех миллионов масок, принадлежащих шведской компании.

Несмотря на глобальные реалии, Украина смогла обеспечить себя всем необходимым для противостояния пандемии.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодняшний день у нас более 200 тыс. ПЦР-тестов. И это количество постоянно обновляется. К тем двум тысячам аппаратов ИВЛ, которые сегодня находятся в первой волне в 240 больницах, мы дополнительно закупаем еще аппараты", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр добавил, что сейчас идет поиск вариантов покупки аппаратов искусственной вентиляции легких именно отечественного производства.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине заявлено о решенииналадить качественное производство аппаратов ИВЛ внутри страны.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что распределение привозимых в Украину медицинских средств осуществляется по приоритетности, на первом месте – инфекционные больницы и скорая помощь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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