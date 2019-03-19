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Ульяна Супрун развенчала мифы о поствакцинальных реакциях

Так называются различные изменения состояния, которые появляются после введения вакцины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Прививки иногда вызывают побочные реакции
Прививки иногда вызывают побочные реакции
Фото: freepik.com

"Одна из самых мифологизированных тем относительно вакцинации – реакции после прививок. Очень часто родители ошибочно считают их опасными для здоровья и даже отказываются от вакцинации вообще. В подавляющем большинстве случаев такие реакции проходят самостоятельно. Никакой опасности здоровью ребенка они не несут", – написала глава украинского Минздрава Ульяна Супрун в своем Facebook.

Супрун пояснила, что реакции организма связаны с механизмом действия определенных вакцин. Чтобы сформировать оптимальную иммунный ответ на введенные антигены (компоненты вакцины, в которых собственно и формируется иммунитет) к вакцинам добавляют специальные вещества-адъюванты. Они усиливают местную реакцию и способствуют тому, чтобы больше клеток крови отреагировали на введенную вакцину. Таким образом наш организм замечает введенные антигены и вступает с ними в активное взаимодействие. 

Лучшая профилактика от кори – вакцинация
Лучшая профилактика от кори – вакцинация
Фото: freepik.com

В подавляющем большинстве случаев такие реакции проходят самостоятельно. Никакой опасности здоровью ребенка они не несут. Впрочем, есть много мифов и неточностей в отношении таких реакций среди родителей. Супрун назвала наиболее распространенные из них:

Миф 1. Покраснение – это аллергическая реакция, поэтому надо применять антигистаминные (противоаллергические) препараты

На самом деле, покраснение, как реакция после прививки, чаще всего не является аллергическим, поэтому давать ребенку противоаллергические средства необоснованно. Кроме того, развитие анафилактических реакций (чрезвычайно редких тяжелых и опасных аллергических реакций) эти препараты тоже не предупреждают. Таким образом вы даете ребенку лишние лекарства, пользы от которых нет, зато возможные побочные действия.

Миф 2. Температуру, что появляется после прививки, нужно обязательно сбивать

Не стоит давать ребенку жаропонижающее "для профилактики". Сами же лекарства чаще являются причиной возникновения аллергической реакции. В то же время родители часто склонны расценивать эту реакцию как аллергию именно на вакцину, а не на дополнительные препараты. Поэтому рекомендуется давать жаропонижающее или обезболивающее только в случае необходимости.

  • Если ребенок испытывает сильный дискомфорт, боль или плохо переносит повышение температуры – не стоит ожидать повышения температуры 38,5 и выше градусов.
  • Рекомендуемые препараты для снижения температуры – парацетамол или ибупрофен. Ни в коем случае не рекомендуется использовать ацетилсалициловую кислоту. В любом случае относительно дозирования лекарств, посоветуйтесь с вашим педиатром или семейным врачом.
  • При повышенной температуре также важно убедиться, что ребенок не одет слишком тепло и давать достаточно питья.
  • Если же ребенок нормально переносит повышенную температуру – от использования лекарств можно воздержаться.

Миф 3. Компрессы и мази помогают уменьшить отек и покраснение

Мази, йодные сетки, приложения листьев капусты или применения компрессов на месте укола могут привести к перегреву и еще большему притоку крови к месту инъекции. Это может способствовать увеличению размера покраснения на месте прививки и даже химического ожога. Поэтому никаких манипуляций с местом инъекции проводить нельзя. Уплотнение пройдет само по себе, если не вмешиваться.

Миф 4. После прививки не рекомендуется гулять с ребенком на улице

Прогулка на свежем воздухе никак не может навредить ребенку. Зато поможет избавиться от стресса, который мог возникнуть в результате инъекции.

Когда нужно обратиться к врачу после прививки

  • Покраснение началось через 2 дня после прививки
  • Оно увеличилось в размере (более 5 см)
  • Боль усиливается или покраснение в месте инъекции увеличивается через 3 дня
  • Температура возникла через 2 дня (или продолжается более трех дней).

Помните, что вакцинация – это единственное средство безопасно и эффективно предотвратить болезни.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать о кори, чтобы избежать медицинской паники. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что будет с непривитыми детьми.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

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аллергия прививки вакцинация Ульяна Супрун
Источник: Сегодня
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