Личность Греты Тунберг за год стала известна едва ли не каждому человеку в Украине. Пламенную сентябрьскую речь эко-активистки в ООН еще долго обсуждали в сети, разбирали на цитаты и мемы. Политики украли у нее детство, политики ничего не делают для спасения планеты, а обыватель, наблюдающий это по телевизору, может спокойно выдохнуть: в кои-то веки ругают кого-то другого.
Грета Тунберг заставила нас выучить новое словосочетание "углеродный след" - условная совокупность парниковых газов, которые выделяет своей деятельностью отдельный человек. Условно: если вы пьете чай из одноразовых пластиковых стаканов, то участвуете в производстве пластика. Если ездите на машине с большим объемом двигателя - помогаете нефтяным гигантам отравлять почвы и океаны. Да что там машины - даже у самолетов большой углеродный след (поэтому сама Грета перемещается между континентами на яхте
).
Теперь можно сравнивать свой углеродный след с углеродным следом друзей, и переживать, если он чересчур длинный.
Резкая и открытая критика политиков и тягостное переживание о судьбе планеты через 100 лет сделали Грету "голосом народа". 17-летнюю шведскую эко-активистку журнал Time сделал человеком года
, посвятил ей обложку, которую подписал "Сила юности".
Именно юный возраст - ключевая особенность протестов Греты Тунберг. В 15 лет девушка впервые вышла под стены шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к немедленным действиям по борьбе с изменениями климата. Грета нашла последователей по всему миру, которые поддерживают "школьные забастовки за климат" и "пятницы ради будущего": суть акций - тратить один день в неделю на протест, который должен привести к глобальным изменениям в вопросе отношения к окружающей среде.