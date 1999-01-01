Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Грета Тунберг, фото черной дыры и томос: феномены-2019
Люди и события 2019-го, которые могут сделать 2020-й особенно непредсказуемым
В годы стремительного развития информационных технологий и роста объемов потребляемой информации бывает трудно уследить за всем: появляются новые исторические фигуры, старые уходят в прошлое, вместе с ними приходят и уходят целые эпохи.

2019-й поистине переломный год: он запомнился историческими открытиями, сильными личностями и cломом старых устоев.
1
Грета Тунберг
и ее углеродный след
Личность Греты Тунберг за год стала известна едва ли не каждому человеку в Украине. Пламенную сентябрьскую речь эко-активистки в ООН еще долго обсуждали в сети, разбирали на цитаты и мемы. Политики украли у нее детство, политики ничего не делают для спасения планеты, а обыватель, наблюдающий это по телевизору, может спокойно выдохнуть: в кои-то веки ругают кого-то другого.

Грета Тунберг заставила нас выучить новое словосочетание "углеродный след" - условная совокупность парниковых газов, которые выделяет своей деятельностью отдельный человек. Условно: если вы пьете чай из одноразовых пластиковых стаканов, то участвуете в производстве пластика. Если ездите на машине с большим объемом двигателя - помогаете нефтяным гигантам отравлять почвы и океаны. Да что там машины - даже у самолетов большой углеродный след (поэтому сама Грета перемещается между континентами на яхте).

Теперь можно сравнивать свой углеродный след с углеродным следом друзей, и переживать, если он чересчур длинный.

Резкая и открытая критика политиков и тягостное переживание о судьбе планеты через 100 лет сделали Грету "голосом народа". 17-летнюю шведскую эко-активистку журнал Time сделал человеком года, посвятил ей обложку, которую подписал "Сила юности".

Именно юный возраст - ключевая особенность протестов Греты Тунберг. В 15 лет девушка впервые вышла под стены шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к немедленным действиям по борьбе с изменениями климата. Грета нашла последователей по всему миру, которые поддерживают "школьные забастовки за климат" и "пятницы ради будущего": суть акций - тратить один день в неделю на протест, который должен привести к глобальным изменениям в вопросе отношения к окружающей среде.
2
Отставка Назарбаева
Уход современника, о котором нельзя рассказывать анекдоты
"Узнав, что дочь Назарбаева стала спикером парламента, Лукашенко неожиданно заметил, как повзрослел его Коля…". Народное творчество

Анекдотов про Нурсултана Назарбаева множество, но в Украине они не находили должного интереса. Как, впрочем, и другие нюансы, связанные с его президентством. Это и неудивительно, ведь представить, чтобы в Украине прошли выборы с одним единственным кандидатом, которого после назвали бы лидером нации - сложно.

Носитель официального титула "Лидер нации" стал носителем не менее почетной приставки "экс" в своем титуле 19 марта 2019 года, когда торжественно обратился к народу, объявив об уходе в отставку.

Отставка Назарбаева считается знаковым событием для стран, которые объединяет советское прошлое. Власть Назарбаева, родившаяся в Компартии СССР, пережила и Компартию, и сам СССР. В 1979-м будущий "лидер нации" занял пост секретаря ЦК Компартии Казахстана. На первых всенародных выборах 1 декабря 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. Секрет ошеломительного успеха в том, что Назарбаев был единственным кандидатом в бюллетене.

С тех пор Назарбаеву "везло" с выборами. За 30 лет президентства наименьшее число поддержки было в 1999 году - 79,78%. Но к "золотому" показателю 1991-го удалось приблизиться лишь к 2015 году. 26 апреля 2015-го, в ходе досрочных президентских выборов Нурсултаев "набрал" 97,75%. При этом никакие выборы Назарбаева не были признаны на Западе свободными.

Выборы в стране также стали темой анекдотов:

"Недавно в Казахстане прошли президентские выборы, где Назарбаев набрал 90% голосов избирателей. Тем не менее, Нурсултан подал на апелляцию и таки отсудил себе еще 1%". Народное творчество

К слову, поправки, принятые нижней палатой парламента Казахстана в 2010 году, наделяли Назарбаева статусом лидера нации, освобождали его семью от уголовной ответственности и предусматривали ответственность за порчу изображений или публичное оскорбление Назарбаева.

Отставка "первого президента Казахстана" может стать важным шагом к изменении ситуации со свободами в государстве. Будут ли сочинять анекдоты о "новом Назарбаеве" - покажет время. Пока же народное творчество на этот счет неутешительно:

"В Казахстане предложили переименовать нового президента Касым-Жомарта Токаева в Нурсултана Назарбаева".
3
Рождение церкви
и послеродовая депрессия
Ровно год назад, 6-9 января многие украинцы с напряжением ждали новостей из Константинополя. В эти дни новосозданной Православной церкви Украины предоставили томос об автокефалии. Эпохальное для верующих событие, вокруг которого гремели скандалы, споры и конфликты как в церковной сфере, так и около нее в течение всей второй половины 2018 года. Нелишне напомнить, что томос об автокефалии УПЦ вызвал неприятие Русской православной церкви, и, соответственно, Украинской православной церкви Московского патриархата. Согласно недавнему заявлению главы ПЦУ Епифания, в Православную церковь Украины перешли около 600 приходов Московского патриархата.

Что будет с почетным патриархом Филаретом (который заявил, что, несмотря на создание ПЦУ, Киевский патриархат не ликвидирован), как будут развиваться отношения между РПЦ и Константинополем - открытые вопросы, ответы на которые едва ли сможет дать 2020-й год. Тем не менее, предоставление Томоса ПЦУ в прошлом году - событие исторического значения, и однозначно будет влиять на будущее Украины.
4
Чернобыль и "Чернобыль"
И все, что с ними было связано
В 2019 году поврежденный в результате аварии в 1986-м четвертый энергоблок ЧАЭС официально стал безопасным. На запуске обновленного саркофага, который назвали "новый безопасный конфайнмент", присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Чернобыльская трагедия стала общей проблемой человечества, и обеспечение безопасности энергоблока стало возможным благодаря многолетнему труду ученых из разных стран.

Внимание мира в 2019-м Чернобыль привлек не только своей безопасностью. Пятисерийная историческая драма телеканала HBO "Чернобыль", посвященная трагедии 1986 года, на некоторое время заняла первое место в рейтинге IMDb, получив рекордно-высокую оценку 9,5/10.

Сериал в деталях объяснял причины аварии, ее последствия, и раскрывал судьбы людей, связанных с катастрофой. Работа HBO заставила людей по всему миру вновь заинтересоваться одной из самых масштабных катастроф 20-го века и не последним образом повлияла на рост потока туристов в Чернобыльскую зону.
5
Первое в истории фото черной дыры
Результат 25 лет трудов, который оценили не все
Обсерватория Event Horizon Telescope отчиталась о феноменальном результате - получении первых фото черной дыры (вернее - ее "тени", кольцевой структуры, состоящей из вещества, падающего на черную дыру, разогретого и поэтому светящегося) в центре галактики M87. Как сообщил астрофизик Хайно Фальке из Университета Неймегена, масса черной дыры на фото - 6,5 миллиардов Солнц.
"Мы ранее ничего подобного не видели", - подытожил ученый, сопроводив пост в соцсетях фотографией объекта.