"Узнав, что дочь Назарбаева стала спикером парламента, Лукашенко неожиданно заметил, как повзрослел его Коля…". Народное творчество



Анекдотов про Нурсултана Назарбаева множество, но в Украине они не находили должного интереса. Как, впрочем, и другие нюансы, связанные с его президентством. Это и неудивительно, ведь представить, чтобы в Украине прошли выборы с одним единственным кандидатом, которого после назвали бы лидером нации - сложно.



Носитель официального титула "Лидер нации" стал носителем не менее почетной приставки "экс" в своем титуле 19 марта 2019 года, когда торжественно обратился к народу, объявив об уходе в отставку.



Отставка Назарбаева считается знаковым событием для стран, которые объединяет советское прошлое. Власть Назарбаева, родившаяся в Компартии СССР, пережила и Компартию, и сам СССР. В 1979-м будущий "лидер нации" занял пост секретаря ЦК Компартии Казахстана. На первых всенародных выборах 1 декабря 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. Секрет ошеломительного успеха в том, что Назарбаев был единственным кандидатом в бюллетене.



С тех пор Назарбаеву "везло" с выборами. За 30 лет президентства наименьшее число поддержки было в 1999 году - 79,78%. Но к "золотому" показателю 1991-го удалось приблизиться лишь к 2015 году. 26 апреля 2015-го, в ходе досрочных президентских выборов Нурсултаев "набрал" 97,75%. При этом никакие выборы Назарбаева не были признаны на Западе свободными.



Выборы в стране также стали темой анекдотов:



"Недавно в Казахстане прошли президентские выборы, где Назарбаев набрал 90% голосов избирателей. Тем не менее, Нурсултан подал на апелляцию и таки отсудил себе еще 1%". Народное творчество



К слову, поправки, принятые нижней палатой парламента Казахстана в 2010 году, наделяли Назарбаева статусом лидера нации, освобождали его семью от уголовной ответственности и предусматривали ответственность за порчу изображений или публичное оскорбление Назарбаева.



Отставка "первого президента Казахстана" может стать важным шагом к изменении ситуации со свободами в государстве. Будут ли сочинять анекдоты о "новом Назарбаеве" - покажет время. Пока же народное творчество на этот счет неутешительно:



"В Казахстане предложили переименовать нового президента Касым-Жомарта Токаева в Нурсултана Назарбаева".

