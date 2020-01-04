Епифаний: В ПЦУ из Московского патриархата перешли около 600 приходов

Митрополит Епифаний

В Православную церковь Украины перешли около 600 приходов Московского патриархата, и в будущем предстоит еще одна волна таких массовых переходов.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает "Радио Свобода".

"Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время", – отметил он.

В то же время, Епифаний подчеркнул, что в ПЦУ хотят, чтобы "и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно, мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния".

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Он также добавил, что на протяжении 2019 года произошло очень много изменений – в украинском государстве произошла полная перезагрузка власти, начиная от президента, заканчивая парламентом, правительством.

Кроме того, Епифаний убежден, что в этом году ПЦУ признают еще несколько поместных православных церквей.

"Мы имеем признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря. – Ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", – отметил Епифаний.

Напомним, что 8 ноября в каирском храме Архангела Михаила патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.

В каноническом подчинении Александрийского патриархата находится весь Африканский континент. Это одна из старейших церквей в мире, которая занимает второе место в диптихе.

АПЦ стала уже второй церковью, признавшей томос об автокефалии ПЦУ. В октябре это сделала Элладская православная церковь, за что РПЦ исключила архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II из своего диптиха.

6-7 января 2019 года в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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