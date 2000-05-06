ТЕКСТ: ИГОРЬ РЕЦ
ФОТО: АНАСТАСИЯ ЛЕСЫК
SEGODNYA.UA
Медицинский каннабис в Украине: терпеть нельзя легализовать
Как расставляют знаки препинания в сложном вопросе сегодня
Обезболивающие и успокаивающие свойства продуктов конопли активно используются мировой медициной последние два десятка лет. Украина в этих процессах до сих пор остается в стороне. Промышленность получает из конопли целлюлозу, ткань, масло. Но в последние годы все чаще звучат призывы сделать растение доступным и для отечественной фармацевтики. Активисты борьбы за медицинский каннабис указывают, что на основе продуктов конопли можно делать препараты, облегчающие жизнь при эпилепсии, посттравматических расстройствах и онкозаболеваниях.

В этом вопросе у лоббистов медицинского каннабиса есть качественные примеры: развитые страны Европы, Канада, США и Израиль уже давно используют каннабис для медицинских нужд.

С начала года вопрос медицинской марихуаны в Украине приобрел четкие очертания и требования: прошел сбор подписей под петицией, слушания в парламентских комитетах и оформление требований в виде конкретного законопроекта, зарегистрированного под номером 10313, активно поддерживаемого на тот момент находящейся на позиции и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Спустя 9 месяцев после начала сбора подписей за медицинский каннабис под Кабмином собираются активисты с вопросами к обновленной власти. Чего они хотят, как сместились акценты в вопросе медицинского каннабиса в обществе - разберемся в этом материале.
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Непростой год
Как в течение 2019 развивалась дискуссия о медицинском каннабисе и к чему она пришла сегодня
30 января 2019 года на сайте петиций появилось обращение к президенту Петру Порошенко: "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан". Автор инициативы Геннадий Шабас в тексте обращения настаивал на том, что "более двух миллионов граждан лишены доступа к эффективному лечению" и просил дать украинцам доступ к препаратам, "которыми пользуются миллионы больных в цивилизованных странах". Речь шла о препаратах на основе растительных каннабиноидов - активных компонентов конопли.

Менее чем через неделю под петицией подписались 13 тысяч человек. К марту были собраны необходимые для рассмотрения Радой 25 тысяч голосов. Обращение рассматривалось в середине марта сразу двумя комитетами: в Комитете ВР по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, и в Комитете по вопросам охраны здоровья.
"Во время обсуждения члены Комитета поддержали необходимость регулирования вопросов, связанных с изучением терапевтических свойств конопли, совершением научных исследований влияния каннабиноидов на функционирование организма человека, разработкой и использованием лекарственных средств на основе конопли для лечения или облегчения соответствующих физиологических расстройств", - говорилось в ответе Комитета ВР по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений.

По результатам работы народными депутатами была инициирована рабочая группа, которая и должна была заниматься этим вопросом.
Комитет Рады по вопросам охраны здоровья, в свою очередь, указал на то, что каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса внесены в "Таблицу 1" перечня наркотических средств, психотропных веществ и растений, оборот которых на территории Украины запрещен. А ст. 21 Закона №530 позволяет использовать в медицинской практике лишь наркотические средства и психотропные вещества, включенные в таблицу 2 и 3.

Соответственно, медики объясняли невозможность работать с веществом из-за ограничений, наложенных на него.

"Таким образом, решение поднятого в петиции вопроса, в частности по предоставлению разрешения для использования в медицинской практике лекарственных препаратов, изготовленных на основе конопли, не требует внесения изменений в Законы, а может быть урегулировано соответствующим решением правительства, путем внесения изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабмина от 06.05.2000 №770", - объяснялось в ответе комитета.
При этом в комитете указали на недостаточность исследований в области вопроса:

"В то же время считаем необходимым обратить внимание, что ныне существует недостаточно данных для того, чтобы сделать однозначные выводы о безопасности каннабиса даже в случае применения его в медицинских целях", и что вопрос использования продуктов, содержащих каннабиоиды "требует дополнительной обработки с целью определения четких механизмов правового регулирования", - говорилось в ответе.

Петиция и неоднозначная реакция на нее привели к главному: в Комитете по правам человека и нацменьшинствам к маю появился соответствующий законопроект, а в обществе заговорили о медицинском каннабисе. Вопрос медицинской марихуаны неминуемо вплелся и в президентскую гонку. Позиция кандидата Владимира Зеленского по вопросу каннабиса была озвучена за три дня до президентских выборов, 18 апреля 2019. В интервью РБК-Украина Зеленский заявлял:

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. За легалайз капелек - да"

Но, как ни странно, что-то повлияло на, казалось бы, устоявшуюся стратегию внедрения в Украине медицинского каннабиса.
Перезапуск Кабинета министров, выборы в Раду "повесили" законопроект в воздухе, а вопрос обсуждения начал переходить в политическую плоскость. На тот момент уже бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун упрекнула приемников в инертности в вопросе каннабиса:

"Министр здравоохранения озвучила тезис, что для запуска этого процесса необходимо разработать новый законопроект. Хотя на самом деле уже все сделано", - написала Супрун в Facebook и напомнила о том, что было в свое время указано в качестве замечания от Комитета по охране здоровья: нужно лишь принять проект постановления Кабмина о внесении изменений в перечень наркотических средств и прекурсоров, который и регулирует использование медицинского каннабиса.
Точку в вопросе мог бы поставить президент, ранее озвучивший решительную позицию по медицинскому каннабису. На недавнем пресс-марафоне среди сотен вопросов, заданных в течение 14 часов, были и вопросы о медицинской марихуане.

"Есть вещи, которые не ко времени. Я считаю, что это сейчас не приоритет. Мы не выписали все связанные с этим риски, мы не знаем, готово ли наше общество. Нас сейчас не нужно сравнивать, например, с Канадой, где это можно, с другими странами. Мы еще не готовы", - заявил Владимир Зеленский на октябрьской встрече с журналистами.

Заявления о медицинской марихуане звучали в течение октября внутри фракции "Слуга народа" не раз. О том, что "коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который регламентирует легализацию медицинской марихуаны", заявляла в начале ноября замглавы фракции СН Евгения Кравчук. Спустя неделю, 18 октября, депутат самой большой фракции парламента Михаил Радуцкий на брифинге заявил, что "медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом".

Его коллега, глава фракции Давид Арахамия уточнил, что речь идет "о медицинском применении с очень высоким контролем государства", и что "это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль".
Участники конопляного марша свободы, проходящего в субботу, 26 октября под стенами Кабинета министров, считают, что промедление в вопросе доступа к лекарствам недопустимо. Такую точку зрения нам высказал и один из организаторов марша Тарас Ратушный:

"Если мы находимся в позиции цивилизованного человека, который понимает, что каннабис - это сырье для фармацевтической индустрии и лекарств, которые спасают жизнь, находимся в позиции образованного общества, которое понимает, что наркотические вещества в медицине применяются, и смысл государственной политики государства должен быть в том, чтобы обеспечить доступ к лекарствам тем, кто в них нуждается, и эффективную борьбу с оборотом незаконных наркотических и психоактивных веществ, то с этой позиции недопустимо промедление в принципе.

Если же мы будем стоять на позиции пещерного человека, у которого нет знаний о происходящем в мире, черно-белое видение угроз наркотиков, которые люди употребляют и умирают, то мы можем закрывать глаза на использование наркотиков в медицине, для нас будет открытием, что морфин, амфетамин и кокаин существуют в ограниченном обороте и используются в медицине, что речь о медицинской составляющей, а не о том, чтобы "разрешить всем все вокруг". В таком случае, любые попытки узаконить оборот для больных будут невозможны.

Сейчас уже не стоит вопрос "будет каннабис легализирован, или не будет", "лечит он или не лечит", дискуссия стоит в вопросе "когда это будет", а оппонирующие стороны обсуждают модель этой легализации. Это сводится к двум вопросам: насколько широк будет круг пациентов, которые получат доступ к лечению, и насколько адекватным и эффективным будет контроль со стороны государства", - говорит Ратушный.
Требования "Марша свободы за реформы политики о наркотиках" связаны именно с решительностью в этом вопросе.

"Был брифинг в Верховной Раде, депутаты "Слуги народа", "Голоса", подтвердили, что законопроект разработан и его нужно доделать. По словам главы комитета здоровья нации Михаила Радуцкого, в его комитете есть несколько подобных законопроектов. Наверное, минимум три. Но ни один из этих законопроектов не зарегистрирован. Главным требованием марша, который проходит в субботу, является требование зарегистрировать законопроект, или законопроекты, если они есть.

Также будет просьба к президенту уточнить, что он имел ввиду, когда во время пресс-марафона сказал о каннабисе. Марш требует безотлагательного внесения законопроекта и немедленного его принятия", - объясняет Ратушный
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Ждать/не ждать
Допустимо ли промедление в вопросе доступа к лекарствам? Интересуемся мнением экспертов
Со времен создания петиции о доступе к медицинскому каннабису прошло уже 9 месяцев, вопрос перекочевал из плоскости обсуждения "за/против" в плоскость "спешить/не спешить". Мы предложили разным экспертам поделиться развернутым мнением в вопросе "допустимо ли ждать, когда речь идет о доступе к лекарствам", и с какими рисками мы можем столкнуться на этапе легализации медицинской марихуаны.
"Вопрос только в законодательстве":
о чем говорят организаторы марша
Дмитрий Шамрай - член общественного совета в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и один из организаторов марша за законный доступ пациентов к медицинскому каннабису. Он напоминает, что промедление в вопросе нарушает права пациентов в области доступа к лекарствам.
"Доступ пациентов к лекарствам на основе каннабиса упирается только в законодательную базу, а именно - признание каннабиса и его продуктов лечебными средствами. Как только будут созданы необходимые юридические условия, такие лекарства как дронабинол, маринол, сативекс и другие смогут попасть на полки специальных аптек.

Намерено опускаю механизм лицензирования, так как есть разные варианты и разные механики, но я лично считаю, что этот сектор должен находиться под контролем Гослекслужбы, как и остальные лекарства; регуляция этого пространства не должна касаться МВД и родственных структур - пусть ловят бандитов и обеспечивают порядок. Направление здоровья граждан это ответственность МОЗа.

Промедление равно нарушению прав пациентов на доступ к эффективному лечению, а насколько важно иметь доступ к качественным лекарствам, думаю, всем понятно. При правильном законе в течении года на рынке появятся лекарства, произведенные в Украине, в разы дешевле иностранных аналогов.

Один из рисков - это возможность создания чрезмерно зарегулированной сферы под пару игроков, аффилированных к власти. Рынок медицинского каннабиса должен быть открытым и регулироваться медицинскими нормами, а не полицейскими. Лекарство должно быть доступным".

Дмитрий Шамрай
член общественного совета в Государственной службе Украины по лекарственным средствам
"Нужно вывести каннабис из криминальной среды": мнение производителя конопляных теплиц
Хотя в Украине выращивание марихуаны преследуется в административной и уголовной плоскости, системы автоматизации, компактные теплицы и мощные лампы для ее выращивания абсолютно легальны.

Денис Тарасов - производитель оборудования для профессионального выращивания конопли. К поспешным решениям в вопросе легализации каннабиса относится скептически.
"Во-первых, не существует отличия медицинской марихуаны от немедицинской, или рекреационной. Это одно и то же растение, буквально. Медицинской называют марихуану, проданную по рецепту через медицинское учреждение. Соцветие с того же самого куста, подаренное, например, вам другом, не является медицинским каннабисом. Это очень важно понимать для правильного осознания происходящего. Фактически, речь идет не о доступе к лекарству, а о дележе рынка.

Ключевой призыв организаторов Марша Свободы заключается в поддержке Закона, текста которого никто не видел. Фактически, организаторы призывают общественность и пациентов поддержать неизвестно что. Причину такой закрытости организаторы никак не поясняют, и у меня есть очень сильное подозрение, что данный закон будет больше ущемлять, нежели отстаивать права тех же пациентов.

Разумеется, время легализовать каннабис пришло давным давно, поскольку его криминальный статус - сам по себе результат фальсификаций и главный драйвер наркопреступности и "перехода на более тяжелые наркотики". Нет никаких оснований продавать каннабис только как лекарство для безнадежных больных - это растение может и должно применяться именно в профилактических целях, для недопущения тяжелых болезней, а не тогда, когда уже нечем помочь.

По моему скромному мнению, простая переклассификация статуса каннабиса и других психоактивных веществ на основе реальных научных данных и вывод его из криминальной среды - самый простой, прямой и быстрый способ помочь как пациентам, так и ученым и медикам. К сожалению, путь, к которому так активно призывают организаторы Марша, для меня видится лоббистским и опасным, поскольку после принятия закона что-то изменить в сторону пациентов будет очень сложно, ведь "сами же призывали голосовать за этот закон".

Денис Тарасов
Производитель оборудования для выращивания конопли
"В интересах бизнеса" - о чем переживают борцы с наркотиками
Глава общественной организации "Международная антинаркотическая ассоциация" Игорь Щеглов видит в поспешных решениях в вопросе медицинского каннабиса риски для наркоконтроля. По его мнению, созданный весной законопроект про доступ к медицинскому каннабису мог привести к ослаблению контроля в отношении уличной марихуаны.
"Если мы говорим о лечении медицинским каннабисом людей, которые действительно в этом нуждаются, в этом нет проблем: Приказом МОЗ добавляется каннабидиол и люди получают доступ к лекарствам. Вся шумиха в Кабмине и средствах массовой информации, попытки подать это отдельным законом делаются в интересах тех, кто хочет делать здесь бизнес и развивать уже "не медицинский" каннабис. В законе, который подавался весной, шла речь о том, что люди могут выращивать каннабис, МОЗ регулирует количество содержания ТГК. Тут вопрос уже легализации марихуаны.

Все говорят, что есть разные законопроекты по медицинскому каннабису, но закон предлагался только один. Если будут другие законопроекты - пожалуйста, пусть вносят. А если больные действительно не получают помощи, то это легализуется приказом МОЗа, но не через отдельный закон".

Игорь Щеглов
Руководитель антинаркотической организации
"Нет места интересам, кроме интересов пациентов", - что думают правозащитники
Глава Украинской конопляной ассоциации Александр Чижов напоминает о Конституционном праве на жизнь двух миллионов пациентов, которые могут потенциально нуждаться в лекарствах из конопли, но, в то же время, считает, что либерализация в вопросе медицинской марихуаны должна исходить из интересов пациентов.
"Имеет ли кто-то право продолжать страдания, например, детей-эпилептиков или их родителей?! Это риторический вопрос. Президент, члены правительства или кто-то из депутатов Верховной Рады готовы взять на себя ответственность за ежедневные боль, судороги, приступы сотен тысяч сограждан?

Жизнь и здоровье человека признаны Конституцией высшей ценностью. Потому я призываю всех государственных служащих, уважающих своих граждан, защитить права миллионов пациентов на природные лекарства из каннабиса. Вместе с тем, при принятии соответствующих изменений в законодательство, прошу депутатов отказаться от лоббирования интересов определенных групп влияния: фармацевтов, аграриев, правоохранителей (некоторые из которых очень стремятся сохранить старые схемы "крышевания" наркотрафика и оставить лечебное растение рода "Конопля" в списке наркотических веществ), крупного бизнеса и тому подобных.

В вопросе предоставления пациентам доступа к лекарствам из каннабиса и к лечебному растению нет места никаким другим интересам, кроме интереса пациентов. Именно по этой причине лицензии на выращивание и производство лекарств из конопли должны быть доступны как для малого, так и для крупного бизнеса, что будет способствовать здоровой конкуренции на рынке. Пациенту же необходимо предоставить право выращивать растения конопли любого лечебного сорта, включая зарубежные, у себя дома, и при этом чувствовать себя защищенным, а не подозреваемым. А реликтовому растению – конопле – стоит вернуть статус лечебного и исключить его из перечня наркотических веществ".

Александр Чижов
Глава "Украинской конопляной ассоциации"
Ждать ли всплеска наркопреступности? - что прогнозируют криминологи
Репутацию медицинского каннабиса сильно портит его криминальная сестра - уличная марихуана. В разговорах о пользе продуктов из конопли для медицины неизбежно всплывает аргумент о том, что необдуманные шаги приведут к ослаблению контроля в наркополитике и росту наркопреступности. Мы попросили криминолога Анну Маляр прокомментировать такие риски.
"С точки зрения криминологических данных запрет наркотиков не уменьшает их преступный сбыт. Противодействие наркопреступности не лежит в плоскости разрешить/запретить.

Во-вторых, что касается каннабиса, то вокруг него больше мифов, чем правды. Скажем, регулярное употребление каннабиса наносит значительно меньше вреда здоровью, чем регулярное употребление водки. Но запретить водку никто не требует. Общественное сопротивление легализации каннабиса питается прежде всего мифами и отсутствием знаний о его лечебных свойствах. Но именно из-за запрета приобретения каннабиса в Украине легально нельзя проводить научные исследования и создавать лекарства на основе каннабиноидов.

Нет никакой проблемы в легализации именно медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях. Никакого риска увеличения незаконного оборота каннабиса с целью принятия такая частичная легализация не представляет. Собственно, именно частичная легализация, то есть только медицинского каннабиса, и является целью изменений в законодательстве", - утверждает Анна Маляр.

Анна Маляр
Юрист-Криминолог