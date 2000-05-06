Медицинский каннабис в Украине: терпеть нельзя легализовать

Участники конопляного марша свободы, проходящего в субботу, 26 октября под стенами Кабинета министров, считают, что промедление в вопросе доступа к лекарствам недопустимо. Такую точку зрения нам высказал и один из организаторов марша Тарас Ратушный:



"Если мы находимся в позиции цивилизованного человека, который понимает, что каннабис - это сырье для фармацевтической индустрии и лекарств, которые спасают жизнь, находимся в позиции образованного общества, которое понимает, что наркотические вещества в медицине применяются, и смысл государственной политики государства должен быть в том, чтобы обеспечить доступ к лекарствам тем, кто в них нуждается, и эффективную борьбу с оборотом незаконных наркотических и психоактивных веществ, то с этой позиции недопустимо промедление в принципе.



Если же мы будем стоять на позиции пещерного человека, у которого нет знаний о происходящем в мире, черно-белое видение угроз наркотиков, которые люди употребляют и умирают, то мы можем закрывать глаза на использование наркотиков в медицине, для нас будет открытием, что морфин, амфетамин и кокаин существуют в ограниченном обороте и используются в медицине, что речь о медицинской составляющей, а не о том, чтобы "разрешить всем все вокруг". В таком случае, любые попытки узаконить оборот для больных будут невозможны.



Сейчас уже не стоит вопрос "будет каннабис легализирован, или не будет", "лечит он или не лечит", дискуссия стоит в вопросе "когда это будет", а оппонирующие стороны обсуждают модель этой легализации. Это сводится к двум вопросам: насколько широк будет круг пациентов, которые получат доступ к лечению, и насколько адекватным и эффективным будет контроль со стороны государства", - говорит Ратушный.

