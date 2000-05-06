Медицинский каннабис в Украине: терпеть нельзя легализовать

Обезболивающие и успокаивающие свойства продуктов конопли активно используются мировой медициной последние два десятка лет. Украина в этих процессах до сих пор остается в стороне. Промышленность получает из конопли целлюлозу, ткань, масло. Но в последние годы все чаще звучат призывы сделать растение доступным и для отечественной фармацевтики. Активисты борьбы за медицинский каннабис указывают, что на основе продуктов конопли можно делать препараты, облегчающие жизнь при эпилепсии, посттравматических расстройствах и онкозаболеваниях.
В этом вопросе у лоббистов медицинского каннабиса есть качественные примеры: развитые страны Европы, Канада, США и Израиль уже давно используют каннабис для медицинских нужд.
С начала года вопрос медицинской марихуаны
в Украине приобрел четкие очертания и требования: прошел сбор подписей под петицией, слушания в парламентских комитетах и оформление требований в виде конкретного законопроекта, зарегистрированного под номером 10313, активно поддерживаемого на тот момент находящейся на позиции и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Спустя 9 месяцев после начала сбора подписей за медицинский каннабис под Кабмином собираются активисты с вопросами к обновленной власти. Чего они хотят, как сместились акценты в вопросе медицинского каннабиса в обществе
- разберемся в этом материале.