Зеленского много не бывает. По следам пресс-марафона президента

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 10-11 октября дал первую большую пресс-конференцию на должности главы государства. Встреча с журналистами была необычной по форме, рекордной – по длительности, насыщенной – по содержанию.

Надо отдать должное: команда Зеленского умеет ломать стереотипы. Ничего подобного Украина и, возможно, мир ранее не видели. Стоит поаплодировать и самому президенту, стоически и терпеливо на протяжении 14 часов отвечавшему на вопросы журналистов. Повторяющиеся, манипулятивные, часто – неприятные, иногда – очень трудные.

Кушать подано

Еще задолго до вчерашнего действа из журналистской среды раздавался сперва ропот, а затем раздраженный гул, вызванный информационным голодом. С момента инаугурации Владимира Зеленского прошло уже более четырех месяцев, события в Украине закрутились с калейдоскопической скоростью. Решения и действия новой власти на внутреннем и внешнем фронтах, скандал, связанный с избирательной кампанией в США, подвижки в вопросе достижения мира на Донбассе и цена этого мира – вопросов к президенту накопилось предостаточно. Ответы же на них пресса, а через нее общественность, получали фрагментарно, в гомеопатических дозах и, как правило, через третьи руки. Когда к сонму возмущенных голосов журналистов присоединился хор экспертов, холодно констатировавших, что новая власть, держа граждан на голодном информационном пайке, рискует проиграть информационную войну оппонентам, поскольку отсутствие четко артикулированной позиции подпитывает домыслы, на Банковой решили дать ответы на все вопросы. Да так, чтобы никому мало не показалось.

Формат для этого был избран самый инновационный и даже где-то безбашенный: пресс-марафон "до последнего клиента". Триста аккредитованных журналистов были разделены на группы по 10 человек, с каждой из которых, как предполагалось, глава государства будет общаться в течение получаса. На практике вышло больше – ни одна из групп в отведенное время, понятно, не уложилась.

Марафон. Фото: "Сегодня"

Субъективно: формат оказался неожиданно комфортен для журналистов. Комфортен, прежде всего, не в физическом плане, а в плане возможности наладить эмоциональный контакт с собеседником, задавая вопрос "глаза в глаза". Никогда ранее "большие пресс-конференции" такой возможности не давали.

Место проведения – более чем нетрадиционное: недавно открывшийся в столице Kyiv Food Market – "рынок еды", в котором в формате "фуд-корта" представлены ряд недешевых ресторанов. В четверг главным блюдом на рынке была информация.

"Слезьте со стола, на котором люди едят"

Изюминки в действо добавлял тот факт, что во время марафона "рынок еды" не прекращал работу: в то время, как на втором этаже-амфитеатре президент общался с журналистами, на первом перекусывали обычные посетители. По большому счету, при желании любой гражданин, пришедший в этот день в заведение (вход свободный, из неудобств – необходимость пройти "рамку"), мог "докричаться" до президента. Что перманентно и происходило.

Антураж марафона. Фото "Сегодня"

- Ой, дочка, мне бы президента Зеленского увидеть, – просительно заглядывала в глаза вышедшей "на перекур" журналистке старушка.

- Ну, зайдите в зал, может, получится как-то обратить на себя внимание, – советовала представительница прессы. – Тут же свободный вход.

Вход действительно был свободным, обратить на себя внимание получалось. Происходило это примерно так: дождавшись, пока глава государства закончит общаться с очередной группой, проситель начинал выкрикивать свои вопросы. Зеленский, свесившись с перил, выяснял, в чем суть, отправлял к гражданину кого-то из своих замов, попутно записывая себе что-то в блокноте – видимо, брал "на контроль".

Президент общается с народом. Фото "Сегодня".

Реклама

Не обошлось и без "городских сумасшедших", пытавшихся уберечь президента от "мирового заговора" пр. Один из них, чтобы привлечь внимание главы государства, даже залез на стол.

- Я вас очень прошу, - терпеливо реагировал на эмоциональную эскападу президент, – во-первых, слезьте со стола, на котором люди едят. Во-вторых, сформулируйте свой вопрос…

Президент общается с народом. Фото "Сегодня".

Справедливости ради надо отметить, что подобную просьбу глава государства мог артикулировать и многим журналистам: порой вопросы, звучавшие на втором этаже, мало чем отличались от эмоциональных обвинительных выкриков "просителей". Впрочем, в таких случаях президент применял беспроигрышную тактику, предлагая журналистам конкретизировать обвинения. Как правило, это срабатывало, задававшие не совсем, скажем так, корректный тон в беседе тушевались. Впрочем, хватало и действительно острых профессиональных вопросов.

Безусловно, даже кратко изложить в статье содержание 14-часового марафона невозможно. Сайт "Сегодня", прошедший марафон вместе с президентом, давал тезисно прозвучавшие ответы на многие вопросы. Тем не менее акцентируем вниманием читателей на наиболее важных моментах.

Зеленский Рябошапка

Вопросы Зеленскому от сайта "Сегодня"

Война на Донбассе

Главной своей задачей – и президент в ходе марафона сказал это не единожды – Владимир Зеленский видит прекращение войны. Он напомнил, что даже сейчас примерно раз в два дня на Донбассе гибнет один из защитников Украины. Завершить войну, освободить заложников – главная цель президента.

Глава государства отметил, что в переговорах с Россией есть красные линии, которые Украина ни в коем случае не будет пересекать. В процессе достижения мира Украина будет стоять на том, что выборы в ОРДЛО, равно как и границу к моменту выборов, должно контролировать наше государство.

По словам Владимира Зеленского, в Минских договоренностях есть пункты, которые не отвечают интересам Украины, в частности относительно контроля над границей. В ходе переговоров президент надеется добиться пересмотра таких пунктов.

Марафон. Фото "Сегодня"

Новый закон об особом статусе Донбасса, как отметил президент, обговаривать нет смысла, поскольку такого закона пока нет даже в проекте. При этом, по словам президента, речи об автономии ОРДЛО в будущем законе быть не может.

Также президент отметил, что очень не хочет, чтобы ситуация на Донбассе оставалась в "замороженном" состоянии, каковой, по сути, является сегодня. По словам Зеленского, Донбасс от Приднестровья сейчас отличает лишь одно: в Приднестровье не стреляют.

Возвращение Крыма

На сегодняшний день никто в мире не видит вариантов быстрого возвращения Крыма. При этом президент уверен, что вопрос, "затерявшийся" с началом агрессии России на Донбассе, необходимо более активно выводить на международные площадки. По словам Зеленского, встречу в Нормандском формате он использует для возобновления обсуждения вопроса Крыма.

Реклама

Марафон. Фото "Сегодня"

Владимир Зеленский готов рассмотреть проект закона о крымскотатарской национальной автономии в Крыму и начать дискуссию по нему после того, как крымскотатарские лидеры представят ему такой проект. При этом он сомневается, что решение Украины об учреждении такой автономии существенно поможет решению вопроса о возвращении Крыма.

Действия команды

Президент доверяет своей команде, однако при этом не устает говорить об "испытательном сроке" как для парламента, так и для правительства и губернаторов. По его словам, губернаторам, чтобы продемонстрировать результаты, дано время до Нового года, парламент в случае неэффективности или раздоров в монокоалиции может быть распущен через год. Любой чиновник, включая главу ОП, будет уволен в случае нарушения закона, однако при этом глава государства просит СМИ оперировать фактами, а не домыслами.

Марафон. Фото "Сегодня"

Зеленский отметил, что дал карт-бланш на действия представителей команды, в профессионализм и честность которой он верит. При этом президент признал, что старается "держать руку на пульсе" даже в тех случаях, где его полномочия делать это не обязывают. К примеру, он ежедневно созванивается с генпрокурором, интересуясь ходом дел и спрашивает, не нужна ли помощь.

Поддержал президент и экономические реформы, инициированные Кабмином и парламентом. Говоря, в частности, об изменениях, которые ожидают предпринимателей-физлиц, глава государства сказал, что правительство поддерживает бизнес, но вместе с тем предпринимает шаги, которые позволят перекрыть схемы уклонения от налогов.

Марафон. Фото "Сегодня"

Затронул Владимир Зеленский и резонансный вопрос земельной реформы. По его словам, право покупать землю в первое время должны иметь только граждане Украины. Также граждане Украины, эффективно работающие на земле, должны иметь льготы. При этом президент отметил, что сейчас принимать земельную реформу – не время, закон нужно написать с учетом мнений фермеров и селян.

Естественно, поднималась тема борьбы с коррупцией. Здесь президент отметил, что правоохранительные органы расследуют ряд резонансных дел, результаты, как он надеется, будут в ближайшее время. Западных журналистов, понятно, интересовала прежде всего ситуация вокруг американского скандала (Зеленский еще раз подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа и акцентировал, что не вправе давать какие-либо оценки ситуации, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела другого государства). А вот российской прессы на пресс-марафоне не было: Офис президента отказал в аккредитации журналистам из государства-агрессора .

Смотрите полное видео пресс-марафона:

Часть 1

Часть 2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама