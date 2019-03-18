Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Мультимедиа Больше  Фото

Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА

Сегодня, 15:48

Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков

Фаны киевлян на матче против "Челси"
Фаны киевлян на матче против "Челси". Фото: AFP
Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa1/9e4/5c8fa19e476a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa1/9e4/5c8fa19e476a6.jpg Фото Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков

На прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинуло турнир. После игры делегация "Челси" пожаловалась на проявление расизма со стороны киевских болельщиков.

Так, "Челси" на своем официальном сайте опубликовал соответствующее заявление:

"Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое ​​отвратительное поведение.

Об инциденте было сообщено арбитру матча сразу с финальным свистком. Также секретарь и уполномоченный представитель клуба "Челси" обсудили инцидент с делегатом матча УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет детальное расследование, а со своей стороны мы обеспечим полное сотрудничество со следствием".

Отметим, что трибуны "Олимпийского" уже были втянуты в скандалы относительно расистского поведения зрителей. В частности, вспоминается матч против того же "Челси" в группе Лиги чемпионов 2015/16, когда на трибунах были избиты темнокожие болельщики.

Ранее фанаты "Динамо" подрались с ультрас "Бешикташа":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег расизм, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА". Другие Фото смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UA.Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Путин решил удаленно раздавать паспорта украинцам

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Умер бывший муж Лолиты

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова

В Москве жестоко расправились с семьей Юрия Дудя: подробности

Появилась новая Зайцева: снесла остановку, люди разлетались

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Ани Лорак удивила сеть своим внешним видом: «Беременна?»

Украина отомстила за пленных моряков, сделан серьезный шаг