Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА
Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков
На прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинуло турнир. После игры делегация "Челси" пожаловалась на проявление расизма со стороны киевских болельщиков.
Так, "Челси" на своем официальном сайте опубликовал соответствующее заявление:
"Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое отвратительное поведение.
Об инциденте было сообщено арбитру матча сразу с финальным свистком. Также секретарь и уполномоченный представитель клуба "Челси" обсудили инцидент с делегатом матча УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет детальное расследование, а со своей стороны мы обеспечим полное сотрудничество со следствием".
Отметим, что трибуны "Олимпийского" уже были втянуты в скандалы относительно расистского поведения зрителей. В частности, вспоминается матч против того же "Челси" в группе Лиги чемпионов 2015/16, когда на трибунах были избиты темнокожие болельщики.
Ранее фанаты "Динамо" подрались с ультрас "Бешикташа":
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