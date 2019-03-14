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Онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы

Сегодня, 10:19

Текстовая трансляция поединка 1/8 финала Лиги Европы с комментариями и видеоповторами голов

Онлайн Лиги Европы "Динамо" - "Челси"
Онлайн Лиги Европы "Динамо" - "Челси".
Онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a0e/754/5c8a0e7540b39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a0e/754/5c8a0e7540b39.jpg Футбол Текстовая трансляция поединка 1/8 финала Лиги Европы с комментариями и видеоповторами голов

В четверг пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" после 0:3 в Лондоне сыграет с "Челси", и для выхода в четвертьфинал киевлянам нужен подвиг: победа в четыре мяча, либо повторение 3:0 для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Мы проводит текстовый онлайн матча "Динамо" – "Челси" с фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи. Начало – в 19:55.

Онлайн "Динамо" – "Челси"

Первый матч. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. В первом тайме гол забил Педро Родригес, во втором забивали Виллиан и молодой Хадсон-Одои. Причем последний мяч был забит перед самым финальным свистком, и именно он, по мнению британского эксперта "Челси" Самона Джонсона, вывел команду Сарри из-под давления перед ответной игрой в Киеве. "Единственная надежда для "Динамо" — это забить быстрый гол и поставить соперника под давление. Но "Челси" постарается забить решающий гол в контратаке", – считает Саймон.

Прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами и ответного поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" равен 1.90, тогда как на победу "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.30, а на ничью – 3.60. При этом ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.

Последние результаты команд:

ПЕРВЫЙ МАТЧ. Обзор первого тайма "Челси" – "Динамо", когда сыграли 1:0:

ПЕРВЫЙ МАТЧ. Обзор второго тайма "Челси" – "Динамо", когда хозяева забили еще два мяча:

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Тег онлайн, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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