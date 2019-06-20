Андрей Заяц директор группы компаний IT4Medicine, руководитель проекта «Поліклініка без черг»

Телемедицина в стране плохих дорог: куда движемся и с какой скоростью

Несмотря на всеобщее увлечение телемедициной, в мире до сих пор не определились, что именно подразумевается под этим термином. Его использование настолько широкое, что позволяет всем, кто работает в этом направлении, вкладывать в понятие "телемедицина" что-то свое.

Например, в Википедии телемедицина определяется, как "предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ".

Иными словами, согласно этому определению, телемедицина – это направление медицины, которое может применяться везде, где есть информационно-коммуникационные технологии.

Но, если спросить у рядового гражданина, что такое "телемедицина" то, скорее всего, в его голове возникнет образ а-ля "общение по Skype", где с одной стороны находится он, а с другой врач, с которым он общается.

И человек не ошибется. Ведь в большинстве стран мира такой формат телемедицины, наверное, самый распространенный. В последние несколько лет работодатели в Европе и США даже стали предоставлять страховку на использование услуг телемедицины своим сотрудникам. Для компаний это в разы дешевле, нежели предоставлять им полное медицинское страхование.

Но я как раз сейчас не хочу касаться этой темы. Так как телемедицинские консультации в формате "пациент-врач" среди проектов телемедицины заслуживает отдельного внимания. На мой взгляд, в Украине сейчас более актуально совершенно другое, пусть и менее известное направление – это телемедицинские консультации в формате "врач-врач".

Что же представляет собой это направление?

Начнем с простого. Все уже знают, что в Украине есть такое явление, как семейный врач/терапевт/педиатр, который является менеджером или проводником (как кому удобно) пациента в сложной системе здравоохранения.

Согласно реформе этой системы, именно семейный врач, в случае необходимости, должен направлять пациента к коллегам второго уровня, то есть, узкопрофильным специалистам, в консультациях которых пациент часто нуждается.



Когда же, как и зачем здесь нужно использовать телемедицину?

Телемедицинские консультации в формате "врач-врач" используется тогда, когда в силу различных обстоятельств семейному врачу нужно в интересах пациента получить консультацию узкого специалиста или необходимо созвать консилиум, но добираться физически до этих врачей долго.

Телемедицинские консультации в данном случае делят на два типа: синхронные (консультации в режиме реального времени) и асинхронные (отложенные телеконсультации).

При синхронной консультации общение между врачом-консультантом и лечащим врачом происходит в режиме реального времени, через специальные телемедицинские приложения. При этом врачи могут обмениваться медицинскими данными, одновременно их просматривать. При необходимости врач-консультант также может дистанционно наблюдать за состоянием пациента, показаниями медицинских приборов, действиями лечащего врача при проведении исследований и даже оперативных вмешательствах.

При этом сеанс видеоконференцсвязи может проходить как между двумя абонентами – врачами, так и, при наиболее сложных случаях, с привлечением консилиума врачей из разных медицинских центров, институтов и пр.

Асинхронная или отложенная консультация мало подходит для экстренных случаев, но сильно помогает семейным врачам и пациентам, которые проживают далеко от города.

Например, сейчас, когда осматривая пациента преклонного возраста в каком-то отдаленном селе, семейный врач обнаруживает некие отклонения (ему не понравилась кардиограмма или давление, или что-то еще), то он направляет его "в город". То есть, к узкопрофильному врачу. Пациент берет свои результаты диагностики, заключение семейного врача и едет в клинику. Там он выстаивает многочасовые очереди и часто усугубляет свое и без того не очень хорошее состояние. При этом, уже попадая к врачу, он, в любом случае, снова отдает ему свою кардиограмму, результаты анализов и пр. То есть, в данном случае пациент просто выполняет функцию курьера.

Для того, чтобы этого избежать как раз и можно использовать асинхронную телемедицину. В данном случае семейный врач формирует весь пакет необходимых данных: кардиограмму, анамнез пациента, его жалобы и т.д. и отправляет все это через телемедицинскую платформу в тот же "город". Там, в рамках планового приема, у врача есть консультация по этому самому пациенту. Но это консультация не пациента, а телемедицинская консультация семейного врача в интересах пациента. Узкопрофильный специалист смотрит документы, при необходимости связывается с лечащим врачом и дает свое заключение.

По факту, такая телеконсультация может занять один-два дня. Но это, повторюсь, случай не срочный. И подобное решение позволяет сэкономить деньги, время и нервы пациента.

И вот это настоящий большой плюс, который мы получаем от телемедицины в формате "врач-врач"!

Более того, этот кейс сейчас расширяется еще и за счет развития мобильных телемедицинских комплексов (телеметрии). В удаленных больницах, у врачей скорой помощи и т. д. есть возможность измерять кардиограмму или делать УЗИ с помощью портативных аппаратов, которые легко сопрягаемые с разнообразным медицинским оборудованием, и сразу же передавать показатели врачу-консультанту. Функционирование же такого врача на местах обеспечивает либо областная/городская власть, либо конкретное медицинское учреждение.

Вообще, телемедицина как экосистема. Здесь нужно применять накопительный эффект. Не стоит пытаться охватить все и сразу. Вы научились направлять пациента на анализы с помощью специального мобильного приложения и их результаты приходят вам прямо в телефон – это уже пример асинхронной телемедицины.

Следующий шаг – получение вами результатов УЗИ пациента и т.д.

Но, по итогу, важно понимать, что для того, чтобы телемедицина работала на полную мощность, должна быть создана телемедицинская сеть. Это не компьютерная сеть или сеть интернет. Это, в первую очередь, административно и организационно налаженная сеть взаимодействия между врачами. Врачи первичного звена должны взаимодействовать с врачами второго, третьего звена. При этом такая сеть должна быть не замкнутой, а открытой, когда специалист третьего уровня может обратиться в какой-либо институт или медицинский центр. Управляется такая сеть из координационного центра.

Учитывая масштабы проектов, не удивительно, что часто инициаторами создания телемедицинских сетей в регионах выступают департаменты медицины, главврачи центров медпомощи или другие управленцы.

Самый яркий пример такой инициативы, наверное, Одесса. Только за первые пять недель работы, благодаря местным властям, мы объединили в телемедицинскую сеть 82 медучреждения. При этом обучение прошли более 400 врачей, было проведено более 3 тыс. консультаций.

Мы очень активно работаем по этому проекту и мониторим его развитие. Ведь это первый в Украине проект такого масштаба. Но очень скоро, надеемся, решения телемедицины будут внедрены и в других областях Украины. Ведь телемедицинские консультации не только облегчают работу семейным врачам и помогают пациентам. Считается, что дистанционная видеоконсультация гораздо дешевле физического посещения пациентом врача – в зависимости от расстояния между пунктами соотношение затрат может составлять до десятка раз в пользу телемедицины. А это очень выгодно местным общинам.

Поэтому, еще раз повторюсь, мы с нетерпением ожидаем расширения телемедицинских сетей по всей Украине и намерены принимать в этом процессе активное участие.

Сейчас мы движемся по сценарию, когда одновременно наращиваем где-то объем, а где-то качество (под качеством я имею ввиду количество разных направлений использования телемедицины). Также мы пытаемся привлечь к телемедицине как можно больше врачей, заинтересовать подобными проектами местные власти. Ведь,

учитывая скорость развития новых технологий, возможности телемедицины очень скоро могут стать практически безграничными.

Также мы с нетерпением ждем реформы на вторичном и третичном звене. Тогда ряд организационных вопросов отпадет сам по себе, потому как мотивация консультировать решится на национальном уровне – деньги пойдут за пациентом и в те звенья, к узким специалистам.

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