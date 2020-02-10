Эволюция диких – 5 книг о дружбе и смерти (укр.)

…Так уже склалося, що в лютому, який змінив звичне тепло на давно забутий мороз, краще читати "контрастні" книжки, схожі на відповідну водну процедуру, Це коли, наче мокрим рядном, накривають, здавалося б, мирні тексти, які наприкінці розставляють всі крапки над "і". Тобто герої спочатку живуть, дружать і люблять, а потім, як завжди, вступають в силу закони еволюції…

Ґільєрмо Арр’яга. Дикий. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Автора цього роману недаремно називають латиноамериканським Квентіном Тарантіно, принаймні над його книжкою точно не засумуєш, оскільки все в житті її героїв стається з блискавичною швидкістю. За сюжетом, все у родині Хуана Ґільєрмо почалося тоді, коли він втратив старшого брата. Карлоса вбили релігійні фанатики, які вирішили, що мають право карати нечестивих. Не витримавши горя, невдовзі померла бабуся, а згодом загинули батьки. "Відтоді мою родину понесло лавиною смерті. Смерть, іще смерть, іще смерть", – згадує герой роману. Тож не дивно, що хлопець ненавидить смерть, тому рятує напіввовка на прізвисько Ікло, щоб того не усипили господарі за лютий характер. Виявляється, Ікло – чистокровний вовк, історія якого, оповита легендою, почалася в горах Канади, за тисячі кілометрів від Мексики… "Безумовно, життя Ікла в розпліднику буде якнайкращим, – сумує Хуан, – але мене турбувала думка про те, що він проведе все життя за дротяною огорожею, змушений жити тільки з вовками або собаками розплідника, не маючи змоги вполювати собі їжу, не завойовуючи собі місця в дикій зграї й не кидаючи виклику іншим хижакам. Я не хотів, аби він був приборканим, як решта вовків. Я не бажав, аби він став батьком щенят, з якими в найкращому випадку поводитимуться як із пуделями, а то ще й знущатимуться з них, як це трапилось із самим Іклом". Тим часом самотність, почуття провини й туга роз’їдають героя, та найбільше – жага помсти за вбивство брата. Як розпочати війну з побожними юнаками, яких "кришує" поліція й підтримують впливові люди? І чи вдасться помстою зцілити душу від скорботи й відчаю?

Чарльз Буковскі. Капітан пішов на обід, корабель захопили матроси. – Івано-Франківськ: П’яний корабель, 2019

Реклама

Автор цього щоденника – видатний американський письменник і поет, який давно став культовою фігурою у всьому світі; найкращим поетом Америки називали його Том Вейтс і Жан Жене. Ця книжка – записи останніх двох з половиною років життя Буковскі. Іподром, старість, пиятика, жінки – здається, автор все життя тільки про це й думав. Тут немає початку або кінця, тож весь щоденник – не більше, ніж остання зустріч зі старим другом, бесіда за пляшкою. "Мені подзвонив жокей нижчого ранґу. "Там нікого не було. Це кінець. Мені потрібне нове заняття. Думаю, я візьму собі текстовий процесор і стану письменником. Напишу про тебе…". Його голос звучав з автовідповідача. Я йому передзвонив і привітав з тим, що він прийшов другим на коні, який котирувався 6 до 1. Але він був пригнічений. "З жокеєм нижчого ранґу покінчено. Це кінець", – сказав він.

Ларс Кеплер. Гіпнотизер. – К.: КМ-Букс, 2020

В тренде США и Украина вместе проведут разведку над территорией России

Літературний дебют подружньої пари, що пише під псевдонімом "Ларс Кеплер", справив приголомшливе враження на читачів, критиків і видавців. Це перший шведський роман, з колосальним успіхом проданий за кордон ще до публікації в Швеції. За сюжетом цієї детективної історії, у передмісті Стокгольма в роздягальні спортивного клубу знайдений по-звірячому вбитий чоловік. Пізніше в його будинку виявляють порубаних з жахливою жорстокістю дружину і маленьку доньку. Схоже, вбивця задався метою вирізати всю сім'ю, проте важко поранений син вижив. Комісар кримінальної поліції Йона Лінна дізнається, що в живих залишився ще один член сім'ї – старша сестра хлопчика. Він розуміє: необхідно знайти дівчину до того, як це зробить вбивця. Щоб скоріше допитати єдиного свідка, Йона Лінна зв'язується з лікарем Еріком Марією Барком і переконує його загіпнотизувати хлопчика. Тільки так можна отримати опис злочинця. Ерік порушує свою давню обіцянку відмовитися від занять гіпнозом. І ланцюжок неймовірних подій починає невблаганно розмотуватися...

Лора Маршалл. Запит на дружбу. – Х.: Віват, 2019

Реклама

Ця історія почалася ще в школі. До класу Луїзи пришла загадкова й потайна Марія. Між дівчатами виникла приязнь, і вони стали подругами. А потім трапилося дещо, про що хотілося б ніколи не згадувати. Те, що зникло назавжди, померло разом з Марією… Та одного дня вже доросла Луїза отримує сповіщення: Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook. Але цього не може бути. Бо Марії не може бути. Давно забуті жахіття та старанно приховані секрети. І та ніч у далекому минулому, що назавжди пов’язала двох дівчат моторошною таємницею. Якщо Марія жива, Луїза втратить усе: роботу, сина і навіть власне життя.

Карл Циммер. Еволюція. Тріумф ідеї. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Книжка одного з найкращих наукових журналістів нашого часу дає розуміння не тільки про основні положення теорії Чарльза Дарвіна, але й розповідає про новітні дослідження процесів еволюції. Вона показує, як сучасна наука розширює і поглиблює теоретичну спадщину великого вченого. "Різниця між теорією розумного задуму та еволюційною біологією найяскравіше проявляється саме в питанні щодо походження людини, – пояснює автор. – У той час, коли прихильники теорії розумного задуму блукають у тумані, представники еволюційної біології зробили дещо більше, ніж просто знайшли нові викопні рештки та свідчення ДНК, що пов’язують нас з іншими людиноподібними мавпами". У книзі перед нами просто і велично розкривається вся історія еволюції, процесу, який як і раніше, як і кілька мільярдів років тому рухає всім оточуючим світом. Чому ж тоді до цих пір не припиняються суперечки про походження життя і людини на Землі? Що стояло за ідеями великої людини, яка прокладала шлях нових знань у консервативному суспільстві? Як біологи-еволюціоністи висувають і перевіряють свої гіпотези і чому категорично не можуть погодитися з доводами креаціоністів? У пошуках відповідей на ці питання читач зробить безліч вражаючих відкриттів про життя тварин, птахів і комах, які змушують задуматися про людські звичаї і етику, про місце і призначення людини у Всесвіті.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама