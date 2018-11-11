Кто отважится на отмену моратория со стоимостью 84 000 000 000 долларов

Все мысли, которые имеют огромные последствия, – всегда просты.

Л.Н.Толстой, "Война и мир"

На сегодня мораторий на продажу земли – одна из самых освещенных проблем, про него уже безгранично много сказано, но вопросов не убавляется, слишком уж мораторий многогранный. Анализируя все доступные мне в сети материалы, все больше убеждаюсь, что все декларированные причины сохранения моратория – это продукт незнания/нерешительности действий властей и отсутствие четкого и правильного видения проблемы.

Несмотря на то, что основа моратория чисто экономическая, он приобрел еще и политический оттенок, и довольно мощный. Вспомним, что на мораторий вызывает претензии многих западных партнеров, а весной этого года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск "Зеленчук и Цицура против Украины" и признал мораторий антиконституционным.

Судя по создавшейся ситуации, с огромной уверенностью можно сказать: мораторий не будет отменен при нынешнем руководстве страны, а это означает, что он "переживет" несколько президентов, Кабинетов министров и составов Верховной Рады, и каждый из них уходил от огромной ответственности перед страной. А она действительна огромная: рыночная стоимость паевых земель 84 млрд американских долларов! Вот и задается вопрос: кто отважится на бесплатную передачу/размежевание земель с такой стоимостью? Лично я сомневаюсь, что кто-то сможет это сделать, а при моратории государство чувствует себя сособственником этих земель.

Я, как автор, вправе использовать любую опубликованную информацию (естественно – со ссылкой), а за правдивость самой информации ответственен ее автор. Так вот, первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк месяц тому назад в своем интервью "У земельному питаннi нас останнi 17 рокiв лякали мiфами" привел информацию, что: "…зараз на тіньовому ринку ціни коливаються до 3 тисяч доларів за гектар". Так, как не конкретизируется про какие области/районы идет речь (надо полагать, что это средняя цена), а официальных данных про теневые отношения не имеется, я обобщу эту цифру на все паевые земли.

В процессе земельной реформы 7 миллионам пайщикам были переданы 28 млн га земель. При использовании приведенных данных определим "теневую" стоимость этой площади, в итоге которой получим колоссальную цифру: 28 млн Х 3 тыс. = 84 млрд долларов, что на сегодня составляет около 2,3 трлн грн (бюджет Украины за 2018 год – 913,6 миллиарда гривен). Это- в заметку тем, кто на мораторий смотрят более чем поверхностно и главными проблемами считают отсутствие законов "Об обороте земель", "О земельном рынке" и "О консолидации земель", а также обязательную укомплектованность кадастра на все 100%.

Но тут надо учесть два момента формирования цен ДО и ПОСЛЕ отмены моратория.

ДО. Учитывая природу земельного (и вообще) рынка, "теневые" цены не отражают существующую реальность на рынке: тут надо учесть и риски заключенных сделок (все "теневые" отношения противозаконны и есть опасность их аннулирования), и не общедоступность "теневых" площадей (это касается в первую очередь государственных земель- тут "доверие" ни ко всем клиентам), "теневые" земли значительно дешевле "законных" земель.

ПОСЛЕ отмены моратория, когда паевые земли будут размежеваны и "уйдут" в свободное плаванье, существующие цены на рынке снизятся, так как на рынке появятся много новых земельных участков.

С моей стороны прозвучит странно, но, несмотря на критику властей, я с ними и солидарен: нынешнему руководству страны досталась действительно тяжелая ноша и его трудно винить, но оно однозначно виновато в том, что за 4 года правления страной не смогло наметить даже малейшие шаги для решения проблемы. В итоге многочисленных безрезультатных разговоров, мораторий, который является продуктом деятельности правительств и Верховной Рады 1991 и 2001 годов, превратился в своего рода колючую эстафетную палочку.

Анализируя вышеприведенные колоссальные цифры, наивно думать (мягко говоря), что правительство отреагирует на все указания или претензии иностранных партнеров с требованием отмены моратория. Или же партнеры из-за безысходности отменят требование про мораторий.

Для решения судьбы моратория лучше отложить в сторону политические страсти и на проблему посмотреть с чисто экономической точки зрения: если б эта была проблема политическая, какое правительство отказалось бы от лишних политических очков и не упорядочило бы ее? Всякие разговоры, которые проблему моратория связывают исключительно с политикой, мне кажутся поверхностными и чисто популистскими, а однобокие требования или судебные иски о молниеносной отмене – опасными для страны. Но и правительство должно проявить смелость и признать, что по ходу реформы были допущены ошибки и что оно не допустит передачу паевых земель в полном объеме, осознать, что нерешенная проблема со временем может только усугубиться и иметь непредсказуемые последствия. А существование такой многолетней проблемы вредит имиджу страны и несопоставимо с европейским вектором развития Украины.

Послесловие

Статья уже была готова к публикации, как в интернете появились две интересные публикации: "Конституционный суд отказался рассматривать мораторий на продажу земли", и, "Украинцы отстояли право продавать землю, ссылаясь на решение ЕСПЧ" ("Экономическая правда").

Первая из них меня в лишний раз убедила в моих соображениях про миражные перспективы моратория: после первого неудачного иска нардепов в КСУ с требованием отмены моратория они потерпели еще одно фиаско и при повторной попытке.

А во второй публикации с громким названием допущена маленькая неточность: на самом деле речь идет не о продаже паевого участка, а лишь об обмене, а эта большая разница (из публикации- "В судебном реестре появилось дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на обмен землей"). Кроме этого, у меня рождается сомнение: окажется ли этот первый случай "заразительным" при последующих случаях, не спровоцирует ли коррупцию (гибридный подход к искам), и смогут ли суды противостоять фактору отрицательного отношения к снятию моратория у большинства украинского общества (ВРУ и политические силы, государственные структуры, население).

Одним словом, вопросов, как и сомнений предостаточно. А что касается моего видения решения этой проблемы, я его изложил в проекте "Метод Карели "Комплексная земельная реформа".