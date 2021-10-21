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Дмитрий Шпенов

Как превратить Украину в "новый Китай"

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

21 октября, 13:49
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Украина стоит на пороге больших возможностей. По прогнозам аналитиков, в мировой экономике зарождается новый тренд – перенос производств из Китая в другие страны. Это связано с последствиями кризиса пандемии. С 2020 года срок поставок товаров из Азии в Европу увеличился на 30-40%. При этом стоимость доставки подорожала в 2-3 раза.

Традиционные логистические цепочки, которые выстраивались годами, нарушились. Европейские производители столкнулись со срывами контрактов и другими производственными издержками. Рост затрат автоматически увеличил цену и снизил конкурентоспособность продукции. Свою роль в переосмыслении глобальной системы логистики сыграла временная блокировка Суэцкого канала. Это событие создало для бизнеса новые риски.

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Самым простым способом избежать ненужных рисков является перемещение производства из Китая в другие страны. Подходят не все. Как правило, в стране-кандидате должна быть дешевая рабочая сила и достаточно квалифицированного персонала. Таким критериям сегодня вполне отвечает Украина. Ряд аналитиков считает, что наша страна может стать новым европейским промышленным хабом для производства товаров легкой промышленности, кондитерского и сельскохозяйственного оборудования, FMCG, мебели, бытовой техники, а также комплектующих для автомобилей и авиапромышленности.

Средняя заработная плата в Китае сегодня составляет 750 долл., в Украине – 500 долл. Сроки поставок продукции в страны Центральной и Восточной Европы, а также в скандинавские страны сокращаются с 45 до 2-3 дней. Покупатели застрахованы от такого риска, как удорожание морского фрахта. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость фрахта постоянно растет. По предварительным расчетам экспертов, общая стоимость логистики товаров, произведенных в Украине, будет на 20-30% ниже, чем товаров, произведенных в Китае.

Подсчитано, что миграция в Украину из Китая 100 средних экспортных производств, создаст 20 тысяч рабочих мест и увеличит ВВП страны на 0,8-1%.

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То есть перенос производств из КНР в нашу страну может стать драйвером роста украинской экономики. Что же необходимо сделать украинской власти, чтобы промышленные корпорации в качестве новой прописки своих компаний выбирали Украину?

Здесь нет никаких уникальных рецептов. Во-первых, необходимо обеспечить на территории нашей страны верховенство права и независимость судов. Во-вторых, дать инвесторам надежные гарантии сохранности инвестиций и защиту от рейдерства. В-третьих, максимально сократить процедуру выхода новой компании на украинский рынок. В-четвертых, гарантировать бесплатное подключение компаний ко всем инженерным коммуникациям и сетям. В-пятых, максимально упростить выделение земли под промышленное производство. Как видим, все в наших руках. Нужно действовать, пока для Украины открыто глобальное окно возможностей.

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