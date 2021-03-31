Мир вводит "ковидный паспорт". Чего ждать Украине?

За введение "ковидных паспортов" выступили власти многих стран и авиаперевозчики. ВОЗ был против такой инициативы, так как считает эти паспорта дискриминационными. Первой страной, которая ввела на своей территории такой документ, стал Израиль. Обладатели паспорта теперь могут посещать многие заведения, которые недоступны не вакцинированным гражданам, что помогает мотивировать их вакцинироваться.

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Америка в день вакцинирует около 2,5 млн. человек, за 56 дней они провакцинировали 100 млн. человек, и за следующие 100 дней планирует вакцинировать еще 200 млн, то есть к концу мая почти вся страна будет полностью привита и вернется к обычной жизни. Не отстает в этой гонке Англия, более медленно идет вакцинация в Европе. Но страны ЕС говорят о том, должны провакцинировать большую часть населения только к концу мая.

По рейтингуOur world in Data, индекс вакцинации на 100 человек от общей численности населения первое место занимает Израиль –114,43, дальше идут США (78,16) и Англия (46,79). А как обстоят дела с Украиной? Нас обошел даже Гондурас – 0,43 против 0,4 в Украине.

The Economis прогнозировал, что доступ к вакцинам в Украине будет не раньше 2023 года, и похоже на то, что их прогноз правдив.

28 марта 2021 Тьер Бретон – Европейский комиссар, который ответственен за вакцины, презентовал "ковидный паспорт", который введут с 15 июня 2021-го. Этот документ будет доступен как в электронной, так и в бумажной версии. В сертификат внесут имя и фамилию обладателя, дату рождения, номер паспорта и информацию о вакцинации или перенесенной ранее болезни. Те, кто не проходили вакцинацию, должны будут сдать тест на COVID-19 и эта информация будет внесена в документ.

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Также важно помнить, что ЕС утвердил только 4 вакцины – Moderna, Pfizer-BioNtech, Johnson and Johnson и AstraZeneca.

Кристиан Виган, советник Еврокомиссии по вопросам равенства и верховенства права, подтвердила на брифинге 29 марта, что паспорт вакцинации могут получить жители стран ЕС после вакцинации одной из четырех вакцин. Въезд для третьих стран будет органичен. Получение зеленого паспорта для других стран будет возможно только после подтверждения документов о вакцинации Еврокомиссией. Но на данный момент этот вопрос еще обсуждается.

Что ждет Украину?

Компания по вакцинации в Украине провалена. С 24 февраля вакцинировали 198 464 граждан (0,48%), полную вакцинацию прошел ОДИН человек (получил две дозы). Также по решению МОЗ вторую дозу вакцинации украинцы получат через 90 дней после первой дозы. То есть к маю, по самым оптимистическим прогнозам, вакцину получат 500 000 человек. Когда весь мир начнет возвращается к нормальной жизни, Украина будет сидеть на карантине.

Хотя описание "ковидного паспорта" очень оптимистическое, не спешите радоваться. Я более чем уверенна, что страны ЕС, США и Британия будут пускать к себе только вакцинированных граждан других стран. Если бы негативного теста было бы достаточно, то нас могли бы пускать уже сейчас.

Страны ЕС, когда закончат вакцинацию, могут не пускать к себе граждан без вакцин. Также многие авиакомпании без вакцинации отказываются пускать пассажиров на борт. А Исландия уже предлагает туристам с вакцинацией приезжать к ним без ограничений.

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В Украине многие считают, что данный документ легко подделать или просто купить себе справку о вакцинации. Но в мире прекрасно видят нашу статистику и к нашим документам будут относится особенно осторожно. Например, 29 марта Польша объявила, что больше не доверяет украинским справкам, и все приехавшие с Украины должны пойти на самоизоляцию на 14 дней или сдать польский тест.

То есть пока Украина не начнет нормальную вакцинацию вакцинами, которые утверждение ЕМА, можно забыть о свободном передвижении.

Многие скажут, что это не проблема – путешествовать можно в Турцию или Египет, но не единим туризмом живет Украина.

Каждый год более 4,5 млн человек ездят в Европу на работу, и по статистике за 2019 год перевели в Украину более 12 млн дол. Украинский бизнес тоже активно путешествовал и посещал выставки, семинары, бизнес встречи и т д, что помогало развитию и налаживанию международных контактов.

Большое количество путешественников в Европу привели к нам лоукосты и дало возможность путешествовать в страны ЕС за 10 – 15 евро. Если не будет спроса, от нас эти компании уйдут, а с ними мы потеряем возможность легко и недорого ездить за границу. Вернуть их будет крайне сложно.

К нам тоже приезжают иностранцы и это развивает наш внутренний туризм и экономику.

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Мир очень мобильный и если мы потеряем возможность свободно передвигается, то последствия будут катастрофическими для всех граждан страны.

Украине срочно нужны вакцины, ведь это не только остановить эпидемию, но и поможет вернутся к нормальной жизни.

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