Мусоросжигательный завод в Киеве – закрыть и построить новый

На днях, 1 августа ТЭЦ-5 (на Теличке), ТЭЦ-6 (на Троещине) и мусоросжигательный завод "Энергия" (на Осокорках) перешли в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Эти предприятия важны как поставщики тепла и горячей воды для Киева. Попутно они производят электроэнергию. Долгое время эти объекты были в аренде у частной компании, но теперь ответственность за эти сферы лежит на городских властях и коммунальных службах.

Проблемы есть как оперативные (кто будет оплачивать накопившиеся долги, из-за которых работа ТЭЦ может быть в любой момент остановлена), так и стратегические – как далее эксплуатировать эти предприятия. И если по ТЭЦ понимание есть, – они хоть не новые, но свою задачу выполняют, то по мусоросжигательному заводу придется принимать кардинальное решение.

Киевский мусоросжигательный завод киевляне не любят. Во-первых, его работе приписывают неприятные запахи, распространяющиеся по левобережью. Во-вторых, он занимает место на берегу красивого озера Вырлыця и не дает территории нормально развиваться. Хотя застройщикам многоэтажного жилья это не мешает – новые кварталы многоэтажек уже вплотную приблизились к заводу. Сейчас эти дома активно заселяются, а, значит, число противников мусоросжигательного завода сильно увеличится.

Вспомним немного истории, почему мусоросжигательный завод оказался вплотную к крупным жилым массивам. Завод начали строить в 1983, заработал он в 1987. В то время это была бесперспективная промышленная окраина Киева. Масштабного жилого строительства на Харьковском еще не было. Ни шатко, ни валко строили Южный мост. Он нужен был больше для удобного сообщения с аэропортом "Борисполь", чем с жилыми районами. Киев по генплану и фактической застройке развивался на север – стремительно строилась и расширялась Троещина. Но все изменил Чернобыль. Он, как известно, находится именно севернее Киева. Летом 1986 Троещина замерла в достигнутых границах. Масштабное жилое строительство переместилось на юг левого берега. Начали застраивать пески и болота Позняков и Осокорков. Но там, на берегу озера Вырлыця уже гордо стоял мусоросжигательный завод.

В принципе, терять именно этот завод не жалко. Он работает более 30 лет, в мире заводы такого возраста выводятся из эксплуатации, а на новых используются более современные технологии сжигания мусора и по технологиям, и по экологичности. И стратегически правильным решением было бы этот завод закрыть, снести, а землю рекультивировать под строительство жилья, офисов, зоны рекреации. Попутно должно быть принято решение о строительстве одного, а лучше двух новых мусоросжигательных заводов: на правом и на левом берегу Киева.

Этого будет достаточно, чтобы сжигать весь киевский мусор, прекратив выбрасывать его на свалки, как это делается сейчас. Ведь нынешний завод сжигает только четверть киевского мусора – 250 тыс. тонн из миллиона, который киевляне плодят в год. Соответственно, два завода мощностью по 500 тыс. тонн полностью решат актуальную проблему утилизации и дадут возможность планомерно внедрять раздельный сбор, сортировку и вторичную переработку. Но мы, к сожалению, до сих пор большую часть мусора возим на свалки. Ни о какой экологичности тут нет и речи.

Есть, конечно, сложности с новым заводом. Вернее, есть задачи, которые киевские власти должны решить. Главное, – это проект недешевый. И никто сейчас не возьмется сказать, сколько он может стоить. Исходя из мировой практики можно допустить, что стоимость одного завода составит 300-400 млн долл. Это будет завод на 500 тыс. тонн – вдвое производительнее нынешнего и утилизировать он сможет половину нынешнего объема киевского мусора. В принципе, можно построить завод любой мощности. Скажем, в Москве строят несколько заводов мощностью по 700 тыс. тонн. Самый мощный завод на 2 млн тонн построен в Шенчжене (Китай). По количеству мусоросжигательных заводов рекордсмен Пекин – там их 32.

Немаловажно найти место. Для такого проекта это не просто. Завод должен находиться недалеко от города, иначе неоправданно дорого будет возить мусор. А окрестности Киева плотно заселены и никто не хочет иметь такое соседство. В 2010 году думали построить такой завод возле Троещины, даже место определили. Завод не построили, а местных жителей напугали. Мой друг потерял в деньгах – он не смог продать участок по хорошей цене, потому что все потенциальные покупатели теряли интерес, узнав о планах постройки завода.

Кто должен и может построить новый завод? Киевский бюджет, очевидно, таких инвестиций не потянет. Да и не бюджетная это задача. Утилизация мусора во всем мире хороший бизнес. Поэтому городские власти должны принять твердые экономически выгодные тарифы, определить гарантированные объемы, и под эти показатели искать частного инвестора или концессионера. Который потратит на строительство 400-800 млн долларов, но затем много лет будет вести в Киеве этот бизнес, получать доходы и прибыль.

В Украине и Киеве с мусором беда. Его не умеют убирать, поэтому он валяется по всей стране. Его не умеют уничтожать, поэтому наша страна покрыта легальными и нелегальными свалками. Мы самая замусоренная страна Европы. В Европе в связи с принятием экологического законодательства, запретом свалок, повышением налогов на свалки, применение мусоросжигательным и мусороперерабатывающих заводов расширяется. В большинстве европейских стран счет мусоросжигательных заводов идет на десятки. Во Франции и Германии их больше 100. В США – более 500. В мире примерно 2200 заводов. В Украине один. И тот надо закрыть, а начать строить новые.