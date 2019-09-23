О роли личности в красивой жизни на примере моего дома

Похоже, что до конца года киевлян ждут еще одни выборы: городского головы (мэра) и Киевской городской рады.

Этого, с одной стороны, хотят в правящей партии "Слуга народа", подготовив уже законопроект с датой 8 декабря. С другой стороны сам действующий мэр Виталий Кличко заявляет об утрате контроля над Киеврадой и готовности к досрочным выборам. Если сейчас пойти по таймингу, который предполагает инициатива Кличко, то дата выборов тоже попадает на декабрь.

Обе силы пытаются проявлять и перехватывать инициативу. В "Слуге народа" полагают, что они крепко оседлали электорального коня, и вполне смогут повторить успех президентских, а, главное, парламентских выборов, на которых в Киеве получили подавляющее преимущество над политическими конкурентами.

Виталий Кличко, судя по всему, погружен в теплую ванну одобрения и поддержки, созданную подчиненными, помощниками, друзьями. Ему рассказывают, что все он делает правильно, но против него используют черные пиар-технологии, а на самом деле киевляне его любят и поддерживают, потому что он построил пешеходный мостик и роет метро на Виноградарь.

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Давайте зададимся вопросом: почему городские выборы – это важно? И какими качествами должен обладать руководитель города (безотносительно к имеющимся кандидатам)?

Небольшой пример из опыта моего дома. В нем создано ОСББ. Проходят собрания и выборы. Выбирается правление и его председатель. Какое-то время председатели менялись, шла борьба за должность, а дом и двор был, как большинство в Киеве: засилье машин, местами грязно, мужички пиво на кривых лавочках тянули, молодежь по вечерам галдела…

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Но в какой-то момент выбрали нового председателя, и, о чудо, дом и двор стали меняться. Появилась приятная детская площадка, куда приходят и с окрестных домов. Появился сторож, машины стали заезжать во двор только по делу, а не стоять под подъездом сутками. Весь двор в деревьях и цветах. Никакого пива под подъездом и никаких гоп-компаний на лавочках…

Я присмотрелся, как управляется и обслуживается мой дом. Есть управдом, которая занимается практическими вопросами, дает указание сантехнику, электрику, а садовник и сам знает, что ему делать. Решает частные вопросы жильцов, а также всякие коммерческие вопросы. И есть председатель. Я никогда не видел, чтобы он вникал в частные задачи типа выбора сорта роз. Но он всегда спокоен, солидно прохаживается по двору, здоровается и перекуривает с жильцами, ведя с ними короткие жизненные беседы. При этом само хозяйствование ведется довольно рационально. Что-то ремонтируется, восстанавливается, украшается. Деньги тратятся и виден результат. И жильцы не ругаются, в основном довольны.

Хотя, жильцы, как и всюду, в массе своей хотят платить за все по минимуму, никакого утепления, никаких мер по экономии отопления. Дворнику готовы предложить зарплату максимально ниже рыночной и потом удивляться, что на такую работу идут или алкоголики, или лентяи для галочки.

Но жители традиционно высказались за экономию всего и везде, проголосовали раз в году за бюджет и разошлись по квартирам. А председатель с управдомом разумно ведут хозяйство в рамках бюджета.

Собственно, именно это мы и хотим видеть в управлении городом. Утвердить раз в году бюджет. Наш мэр должен быть уважаем горожанами, быть нам близок, на виду, чтобы никакой беспорядок мимо внимания не прошел, чтобы никакие подозрения в лоббировании чьих-то интересов не омрачали мнение о нем. А для конкретных дел мэр или депутаты должны нанять управляющего – это может быть и председатель горадминистрации, и председатель горисполкома, и сити-менеджер, как это практикуется в североамериканских городах, и многочисленные замы… Такой управляющий и его команда должны отвечать перед избранным мэром и горожанами за порядок в городе. Именно в этой функции мы видим серьезный прокол нынешней управленческой команды.

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