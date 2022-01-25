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Муса Магомедов

Экономический паспорт – не украинская идея

Муса Магомедов

народный депутат Украины

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25 января, 13:21
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Власть продолжает продвигать идею внедрения "экономических паспортов". Идея в принципе хорошая, но для таких стран, как Норвегия или Катар, которые являются чистыми экспортерами нефти и газа. То есть добывают их намного больше, чем необходимо для покрытия собственных нужд. В таких странах идея создания Фонда будущих поколений, куда будет зачисляться часть ренты от добычи нефти и газа, и финансирования на его основе "экономических паспортов" граждан, безусловно сработает. Наверное, это высшая форма социальной ответственности государства, когда оно проявляет заботу о будущих поколениях.

Но Украина – не Норвегия и тем более не Катар. Наша страна является чистым импортером нефти и газа. Для нашей власти прохождение каждого отопительного сезона – это подвиг. Понимаю, что идея введения экономических паспортов появилась в Украине не просто так. Возможно, это так или иначе связано с посещением Катара президентом Зеленским. Понятна также и политическая составляющая данной инициативы – удержать падающий рейтинг президента и его партии "Слуга народа". Однако без экономического базиса любая идея обречена.

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Именно экономическая составляющая является "ахиллесовой пятой" президентской инициативы о введении "экономических паспортов" и создании Фонда будущих поколений. По мнению экспертов, общую суть обоих проектов можно охарактеризовать следующим образом: взять деньги в госбюджете, после чего через Фонд посредством ОВГЗ переложить их обратно в бюджет, но уже в виде долга и под проценты. Вам не кажется, что это выглядит абсурдно во всех смыслах?!

Кроме того, учитывая хронические экономические проблемы Украины, идея ежегодного изъятия из экономики в Фонд около 1,5-2,5% ВВП страны с последующей уплатой по ним процентов за размещение в ОВГЗ за счет налогоплательщиков сродни утопии, а не экономической политике. Пользы для экономики точно не будет, а вот снижение доходов госбюджета случится с высокой вероятностью. За ним последуют перебои с выплатой пенсий, стипендий, социальной помощи и зарплат бюджетникам. Все вместе это неизбежно приведет к росту социальной напряженности в обществе.

Обманывать граждан, что через 18 лет они получат солидную сумму денег, тоже не вариант. Доходность по ОВГЗ за это время составит примерно 450%. А что будет с инфляцией и девальвацией гривны? Опыт последних 18 лет показал, что инфляция выросла на 670%, а гривна девальвировала на 540%. Кто даст гарантии, что деньги обладателей экономических паспортов не обесценятся так же или еще больше? Как ни крути, получается популизм с опасными для экономики и граждан последствиями. Считаю, что правильным решением для власти будет отказаться от идеи экономических паспортов. Сегодня есть более актуальные проблемы, например, цены на газ и продукты питания, которые очень волнуют граждан и бизнес.

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