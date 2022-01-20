В Украине продолжается фискальный террор

Судя по действиям власти, похоже, что она объявила войну белому бизнесу. В конце прошлого года был принят одиозный закон №5600, которым повысили налоги для всей экономики. Принят, несмотря на протесты объединений бизнеса, на предостережения экспертов и крайне негативную позицию Американской торговой палаты. По сути, это стало Рубиконом в отношениях бизнеса и власти, которая этим шагом показала, что не заинтересована в развитии экономики. Очевидно, чиновники видят свою роль не в стимулировании предпринимательства, а постоянном повышении налогов и тарифов.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды. С 2021 года налоговые органы начали активно давить на легальный бизнес. В прошлом году откровенному фискальному давлению подверглись компании "Новая почта" и "Синево". Новый, 2022, год начался с "наезда" налоговиков на одного из крупнейших украинских налогоплательщиков – металлургическую компанию "Арселор Миталл Кривой Рог". По надуманным претензиям от компании требуют доплаты налогов на сумму 2,2 млрд грн. Счета компании заблокированы, против финансового директора возбуждено уголовное дело.

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На мой взгляд, власть встала на опасный путь возвращения худших практик времен Азарова, когда из-за беспредела налоговых органов десятки тысяч компаний и частных предпринимателей вынуждены были остановить работу. Терпение предпринимателей не может длиться вечно: рискну предположить, что, выбрав путь незаконного давления, власть сама лишает себя поддержки со стороны бизнеса на следующих президентских и парламентских выборах.

Еще хуже то, что главным экономическим последствием фискального террора является снижение притока прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. По итогам 2020 года чистый отток ПИИ составил 870 млн долл. За 11 месяцев 2021 года ситуация не улучшилась: инвесторы вынесли свой вердикт недоверия украинской власти.

Призываю власть прекратить беспредел в отношении бизнеса. Вместо этого нужно заняться борьбой с контрабандой, торговлей нелегальными нефтепродуктами, "скрутками" НДС и конвертационными центрами. Именно здесь Украина теряет десятки миллиардов долларов налоговых поступлений. Борьба же с легальным бизнесом приведет лишь к одному – потере инвестиционной привлекательности страны и росту бедности.