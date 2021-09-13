Ради стабильности экономики не стоит нарушать условия работы металлургии

Украинские металлурги продолжают поддерживать экономику. Последние статистические данные показывают, что во многом благодаря успехам металлургии Украине удалось сохранить стабильность национальной валюты. За январь-август из страны было экспортировано 13,2 млн т черных металлов. Общая выручка от экспорта составила 8,92 млрд долл. Показательно, что в физическом выражении экспорт вырос на 4,9%, однако в денежном выражении валютная выручка выросла на 75%. Эксперты отмечают, что таким финансовым успехом отрасль обязана росту цен на металл в первом полугодии 2021 года.

В июле-августе мировые цены на металл упали на 10%, поэтому до конца года приток валютной выручки может заметно уменьшиться. Эксперты считают, что, начиная с сентября, украинским металлургам придется работать в весьма неблагоприятных условиях. Цена на газ на европейском газовом хабе TTF превысила 754 долл. за тыс. куб м. Это значительно увеличивает себестоимость украинского металла и, как следствие, снижает его конкурентоспособность на традиционных для Украины экспортных рынках.

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В ближайшие месяцы наша экономика может столкнуться с серьезным риском девальвации гривны. Дело в том, что по причине растущей инфляции ФРС и ЕЦБ могут повысить ставки рефинансирования. Для инвесторов и финансовых спекулянтов это будет сигналом того, что нужно выводить деньги из развивающихся стран. Форсированный отток капиталов из Украины может привести к дефициту иностранной валюты и стать причиной незапланированной девальвации гривны.

Государству очень важно сегодня очень бережно относиться к отраслям, которые являются основными поставщиками валюты в страну. Ведь, по сути, на них и еще на украинских трудовых мигрантах держится гривна. Но если на денежные переводы власть повлиять не может, то не создавать дополнительных регуляторных и налоговых проблем для металлургии ей вполне по силам. Желание быстро заработать на повышении фискального давления на бизнес может нарушить макроэкономическую стабильность.

Металлурги уже давно не ждут от государства дотаций и финансовых стимулов, как в ЕС. В бюджете нет средств, дефицит бюджета растет, а любые серьезные инструменты поддержки требуют много времени на согласование и внедрение. Поэтому, если государство не может помочь, то пусть не мешает металлургам нормально работать. Вот почему одиозный законопроект №5600, предусматривающий повышение налогов, должен быть отклонен.