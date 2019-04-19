Любовь Цымбал Генеральный директор компании "Группа Финансовых Решений"

Что разрушает бизнес и как с этим бороться

Причин, разрушающих бизнес, можно назвать предостаточно, начиная от рыночных условий, заканчивая собственником-самодуром, принимающим неадекватные решения. Но я сосредоточусь на тех, которые действительно наиболее актуальны в наше время, и решением которых я занимаюсь на своей практике.

Четкая стратегия или "поехали, а там разберемся"?

Когда собственник создает бизнес, он должен помнить о том, что без понимания рынка и своих личных целей невозможно разработать стратегию развития своего бизнеса и расписать бизнес-процессы. Зачем? Ведь стратегия очень часто меняется – скажете вы. Да, стратегия меняется, но изначально надо иметь понимание того, куда вы хотите прийти, какого результата достичь, ведь стратегия – это ваша дорожная карта, которая отвечает на вопрос как достичь ожидаемого результата. Поэтому стратегия однозначно должна быть.

Кроме того, важно оценить риски и недочеты в бизнес-процессах компании, определить узкие места для того, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы компании. Часто в нашу компанию обращаются за помощью помочь наладить бизнес-процессы, которые долгое время игнорировались: не проводился анализ, не было долгосрочного планирования, не разрабатывались пути реализации, не оценивались риски. Это достаточно сложные случаи, но ситуация исправима. Особенно в случае молодых бизнесов.

Поэтому, если уж ваш бизнес подает сигналы sos, я рекомендую провести диагностику и последующую за ней оптимизацию бизнес-процессов. Это основа для эффективной работы, развития, повышения и поддержания устойчивости и конкурентоспособности компании. Это работа на перспективу.

Однажды к нам обратился собственник малого, но быстрорастущего бизнеса, с запросом проверить качество бизнес-процессов и провести оптимизацию. Первым делом мы сделали анализ процессов, потом обрисовали возможности для автоматизации и ускорения документооборота, определили этапы упорядочения, структурирования и улучшения коммуникаций между подразделениями. Но только после того, как мы построили управленческую отчетность, проанализировали показатели маржинальности и оборачиваемости активов и обязательств, обнаружилась истинная причина потери денег.

Оказалось, собственники постоянно дофинансировали бизнес вместо ожидаемого рефинансирования прибыли. Они думали, что проблема в неправильной организации бизнес-процессов. А на самом деле проблема выявилась банальной – никто попросту не анализировал насколько прибыльный их бизнес, а это можно сделать только на основании управленческой отчетности и финансового анализа бизнеса. И если управленческая отчетность в каком-то виде и существует, справедливость которой в большинстве случаев оставляет желать лучшего, то финансовым анализом никто не занимался, так как у нас принято, что баланс компании — это бесполезный отчет, а проанализировать бизнес, не имея полный пакет отчетов (баланс, отчет по доходам и затратам и отчет о движении денежных средств), просто невозможно, или можно, но очень поверхностно. Как результат, деньги замораживались в активах и теряли свою стоимость, а соответственно и доходность. Этот случай наглядно показывает, что без тщательного анализа и независимого взгляда со стороны сложно выявить проблему и устранить ее.

У вас "молоко" сбежало

Согласно статистическим данным для 85% компаний наибольшую угрозу и несут внутренние причины. Внешние же угрозы являются фатальными для 15% предприятий. На самом деле эти данные ошеломляют. Ведь наибольшую опасность мы создаем сами или наши сотрудники, которым мы доверяли.

Например, внезапный уход главного бухгалтера – что страшнее может быть для собственника бизнеса? А еще хуже – потеря или утечка бухгалтерской/финансовой информации. В таких случаях достаточно часто собственники бизнеса или топ-менеджеры обращаются за "скорой помощью" к аутсорсинговым компаниям.

Со своей стороны, могу заверить, что внешний сотрудник (он же бухгалтер) обеспечивает 100%-ную конфиденциальность и несет полную ответственность за предоставленные услуги. До начала работы с клиентом аутсорсинговая компания подписывает договор о неразглашении конфиденциальной информации, не выполнения договора – это потеря клиента, репутации, бизнеса и финансовые потери. А какая ответственность штатного сотрудника? Он потеряет рабочее место и уйдет работать в другую компанию.

Более того, я рекомендую заранее позаботиться о построении системы экономической безопасности. Она должна быть сформирована с учетом финансовых интересов компании: роста рыночной стоимости компании, максимизации прибыли, наличия достаточного объема основного, дополнительного капитала и инвестиционных ресурсов, планирование налоговой нагрузки и прочее. Обязательно должны использоваться современные информационные системы и базы данных, ведь учет в "амбарных книгах и со счетами" совсем позавчерашний день. Также важно своевременно и тщательно проводить оценку внутренних и внешних рисков компании, проверять деловую репутацию и платежеспособность клиентов и контрагентов.

Ведение бизнеса можно сравнить с квестом, пройти который без риска и угроз очень сложно. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, чтобы не "кусать себе локти", почему я об этом не подумал раньше, или "если бы знал где упаду, то постелил бы соломку", желательно принимать меры обеспечения экономической безопасности компании заранее. Только системная работа помогает минимизировать влияние внутренних и внешних угроз, а также их последствий и не позволяет им стать барьером для развития бизнеса.

Очень нравится цитата Конфуция по этому поводу: "Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности". Поэтому не оттягивайте на потом то, что лучше сделать сейчас, тем более такой важный вопрос, как безопасность собственного бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram