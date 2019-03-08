Любовь Цымбал Генеральный директор компании "Группа Финансовых Решений"

О женской и мужской логике замолвим слово

О женской и мужской логике замолвим слово //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/106/135/5c810613599fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/106/135/5c810613599fb.jpg 2019-03-08T09:08:00+02:00 Любовь Цымбал

"Мужская логика правильнее, зато женская – интереснее!" Где-то услышала это высказывание и задумалась: есть ли в нем правда? Ведь получается, что в большинстве случаев женщина мыслит неправильно? А мужчина представляется каким-то всегда правым "сухарем". В своей бизнес-практике я, конечно, встречала и такие варианты. Но не соглашусь, что это высказывание на 100% справедливо. И вот почему.

Не первый год проводится огромное количество исследований о влиянии женского лидерства на мировую экономику. Не один год, как видим, длится процесс, в ходе которого женщины пытаются доказать мужчинам, что они могут также хорошо работать, также прилично зарабатывать, достигать таких же успехов в бизнесе. То есть, их логика приносит ощутимые "плоды" в денежном выражении.

Согласно исследованиям, женщины топ-менеджеры превосходят своих коллег мужчин в таких сферах:

Они обладают лучшей способностью анализировать комплексную социальную информацию и вдохновлять других.

Они социально более восприимчивы — способны улавливать и интерпретировать поведенческие проявления. Внимательность женщин к деталям и умение слушать помогают определить мотивацию оппонента, на которую так легко воздействовать, используя врожденную эмоциональность и вербальный интеллект.

Они более комфортно себя чувствуют в условиях неопределенности и способны принимать тактические решения, исходя из имеющейся в наличии информации.

Они лучше мотивируют и вдохновляют других, а их практический интеллект (применение прошлого опыта в новых ситуациях) и уверенность, в которых особенно сильны женщины-руководители, — компетенции, отработанные и усиленные материнством.

Однажды мне повстречалось исследование бостонской компании Quantopian, которая сравнивала результаты компаний, которыми руководят женщины, из Fortune 1000 и компании из S&P 500 за 12 лет. Выяснилось, что женщины-СЕО из списка Fortune 1000 демонстрируют результат в три раза лучше, чем мужчины-руководители из S&P 500. Сравнительный анализ Quantopian показал, что компании, возглавляемые 80 женщинами за 12-летний период принесли доход на 226% больше, чем S&P 500. В список результативных организаций попали и компании, возглавляемые двумя женщинами, среди которых Yahoo! (Кэрол Братц и Марисса Майер), Xerox (Энн Малкахи и Урсула Бернс), HP (Карли Фиорина и Мег Уитмен), Avon Products (Андреа Джанг и Шери МакКой). Лучший результат из них показала Yahoo! — 20% при руководстве Бартц и 224% — при Майер. Конечно, не каждая женщина-руководитель показывает такие блестящие результаты – были и противоположные примеры.

В то же время есть огромное количество примеров, когда мужчина идет против логики и принимает креативные (то бишь, интересные) решения, позволяющие открыть бизнесу "второе дыхание" и переместить фокус в сторону ранее не очевидных/неординарных/"из ряда вон выходящих" решений. К примеру, вспомним Ричарда Брэнсона. Он прекрасный бизнесмен, который зарабатывает (точнее, его компания Virgin Group) миллиарды долларов в разных сферах. Но, к примеру, для того чтобы привлечь внимание к своей авиакомпании, он совершал порой безумные поступки (я о том, как он перевоплощался в стюардессу с ярким макияжем). И это работало.

Поэтому говорить о том, что женская логика интереснее, а мужская – правильнее, наверное, не всегда и не везде уместно. Все мы имеем равные права и стремимся показывать прекрасные результаты своей работы. Особенно такие как я – те, кто развивает собственный бизнес. Ведь, когда ты ответственен за результаты работы не 8 часов в сутки с понедельника по пятницу, а 24/7, тогда логика и правильная, и интересная, и "серо-буро-малиновая, и в крапинку" – все решения годятся для достижения наиболее эффективного результата.

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