Парад Победы в Москве переносится с 9 мая на 3 сентября?

Включаем логику. Возврат к наследию Сталина. 14 апреля 2020 г. Госдума РФ перенесла дату окончания Второй мировой войны. Госдума приняла закон об установлении дня воинской славы России в честь окончания Второй мировой войны в 1945 году. Праздновать победу над Японией предлагается 3 сентября. Памятная дата "2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" упраздняется тем же законом. На основании того, что на обратной стороне медали "За победу над Японией" имеется надпись "3 сентября 1945". Медаль была не номерная и штамповалась миллионными тиражами.

А теперь внимание – парад Победы в условиях вируса под большим вопросом. Парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине окончания "Великой Отечественной войны", то есть подписания Германией акта о капитуляции в 1945 году, может быть перенесен на другую дату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 апреля 2020 г. за два дня до "решения" Госдумы РФ.

Реклама

Дело даже не в вирусе. Причина в международной изоляции РФ и бойкоте парада Победы.

Грандиозная чекистская многоходовая спецоперация снятия санкций с РФ – втягивание мировых лидеров в сделку типа "Нормандский формат-2". Напомню, в июне 2014 в Нормандии договорились "урегулировать конфликт на востоке Украины". Похоже, нечто подобное предполагалось и 9 мая 2020 г. в Москве под названием "Парад Победы". Многоходовка, видимо, накрывается медным тазом. Вирус уже сорвал апрельское ежегодное "победобесие" и "бессмертный полк".

9 мая на трибуне Мавзолея под лязг гусениц и рев моторов Путин предполагал окончательно утрясти с президентом Франции Макроном детали "установления мира в Украине и снятие санкций", а президент Трамп своим присутствием легитимизовал бы "Нормандский формат-2".

"Вчера опять от имени народа везде подорожала колбаса".

Реклама В тренде В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 400 человек

15 апреля 2020 г. руководители ветеранских организаций РФ, как и в случае "обнуления", обратились к Путину с просьбой перенести парад Победы.

Когда империя теряет символы и "скрепы", она теряет величие в глазах обывателей. Путину нужны все новые и новые "победы", особенно когда РФ позволили вернуться в европейские организации и структуры.

Сахалинцев не особо впечатлило решение Госдумы перенести дату окончания Второй мировой и привязать ее к "освобождению Южного Сахалина" 3 сентября 1945 года. Им глубоко плевать, кто куда входил и выходил. Для Путина ситуация с карантином – просто подарок небес. Берется дипломатическо-карантинная пауза на лето.

И снова третье сентября?

Реклама

2 сентября 2020 г. весь мир отметит 75 лет окончания Второй мировой войны. А на следующий день, 3 сентября, в Москве пройдет парад Победы в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Законодательно утвержденная Госдумой дата.

И "удар ниже пояса" для лидеров всего мирового сообщества – попробуйте проигнорировать! Тем более, что дипломатические уловки – "у нас самих торжества и парады в этот же день" – уже не сработают.

В планах 2020 года – побряцать оружием на Красной площади – произошли изменения в дате. Но побряцать надо обязательно, да и санкции снять. Логичнее всего – именно в день нового окончания Второй мировой войны 3 сентября 2020 года на параде Победы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама