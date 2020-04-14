В России изменили дату окончания Второй мировой войны

В РФ окончание Второй мировой теперь будут отмечать вместе с Днем борьбы с терроризмом

Российские депутаты приняли решение перенести День окончания Второй мировой войны с международно признанной даты – 2 сентября – на день позже.

Так, 14 апреля Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября этого дня воинской славы.

"Формулировка "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества", – говорится в тексте документа.

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Таким образом, 2 сентября в России упразднили, а окончания Второй мировой будет теперь отмечаться в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что Вторая мировая война завершилась подписанием Японией Акта о капитуляции 2 сентября 1945 года, которым Токио принял соглашения исторической Ялтинской конференции союзников антигитлеровской коалиции. Следующий день был объявлен Советским Союзом Днем победы над Японией и выходным, но через два года памятную дату упразднили.

Напомним, что ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война началась по сговору СССР и нацистской Германии, чем не на шутку разозлил Россию, которая считает себя правопреемницей Советского Союза.

При этом российского президента Владимира Путина и самого обвинили в попытках переписать историю из-за обвинений в адрес Польши.

А как в Польше проходила церемония по случаю 75-летия освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, смотрите в видеосюжете:

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