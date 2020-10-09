Американский орел на Ближнем Востоке (укр.)

Результати виборів Президента США вплинуть не лише на Америку, Європу та Україну, а й значною мірою на Близький Схід: незважаючи на втрату колишньої могутності, Вашингтон залишається одним з найсильніших гравців регіональної геополітичної шахівниці. У зв’язку з цим, потрібно розуміти як ж вибори-2020 можуть вплинути на баланс сил та майбутнє регіону.

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Дані сценарії можуть здійснитися лише у випадку відсутності форс-мажорних та непередбачуваних обставин на кшталт смерті очільників регіональних та позарегіональних держав, революцій, державних переворотів, створення нового виду зброї, непереборних наслідків пандемії COVID-19 чи будь-якої іншої події, настання якого здається неможливим станом на написання цього матеріалу.

І сценарій: Виграш Байдена та хаос зовнішньої політики Саудівської Аравії

Кандидат у Президенти від Демократичної партії Джо Байден часто та жорстко критикує політику Ер-Ріяду: вбивство Джамаля Хашоггі, війна у Ємені, придушення опозиції всередині країни та інші складові політики наслідного принца королівства Мухаммеда бін Салмана сприймаються Байденом як "порушення червоних ліній" альянсу США та Саудії. Такий сценарій може підштовхнути Саудівську Аравії до переорієнтації на Китай та РФ, "відлиги" у відносинах з Катаром, конфронтації з ОАЕ/Ізраїлем, повернення до іміджу "захисника палестинців" та агресивної зовнішньої політики як у військовій, так у енергетичній сфері.

ІІ сценарій: Виграш Трампа та радикалізація Ірану

Незважаючи на те, що зараз Тегеран все ще витримує тиск санкцій (хоч і ціною економічної стагнації, безкінечних кредитів від Пекіну у рамках ірано-китайської угоди та падінням рейтингів чинної влади), соціо-економічний вибух досі не відбувся. У випадку переобрання Трампа та продовження політики "максимального тиску" на Тегеран можна очікувати ургентну потребу дуалістичної влади Ірану (світської та релігійної) у консолідації та порятунку влади. Це буде супроводжуватися тотальним крахом "реформістів Президента Руханні", приходом до влади "яструбів" та перетворенням Ірану на озброєний та небезпечний майданчик просування китайських та російських інтересів у регіоні.

ІІІ сценарій: Виграш Трампа і палестиснька гра на підвищення ставок

Історичне примирення ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем та можливий "парад дружби" інших арабських країн (Судану, Марокко та Оману) створює небезпечну ситуацію для регіональної безпеки: одразу ж після повідомлення Трампа про досягнення "історичної угоди" між Ізраїлем та Еміратами відбулися перші за тривалий час перемовини ХАМАСу (Сектор Газа) з Ліванською Хезболлою. У випадку переобрання Трампа, "нинішні друзі Вашингтону" (Ізраїль, ОАЕ, Саудівська Аравія) будуть підштовхувати інші держави до нормалізації відносин з Тель-Авівом. Це у свою чергу буде ще більше радикалізовувати палестинців, а на боці ХАМАСу (Сектор Газа), Фатху (Палестинська Автономія) та Хезболли може виступити катаро-турецький альянс. Зважаючи на конфронтацію двох блоків (Емірати-Саудія) та (Катар-Туреччина), палестинське питання ризикує перетворитися на черговий casus belli у протистоянні антагоністичних груп.

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