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Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении – пресс-секретарь

24 мая, 19:49

У бизнесмена подчеркивают, что он завершил политическую деятельность в 2012 году

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не занимается политической деятельностью, заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Катерина Остроушко.

"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", – говорится в распространенном комментарии Остроушко относительно появившейся информации о причастности бизнесмена к переговорам об объединении "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Отметим. ранее в ряде СМИ появились сообщения о переговорах о возможном объединении "Оппоблока" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Тег медведчук, Ахметов

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