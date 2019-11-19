Американский генерал объяснил, почему Черное море станет зоной конфликта НАТО с Россией

Европа должна стать более заинтересованной в безопасности Грузии и Украины, говорит Бен Ходжес

В Одессу прибыли четыре боевых корабля НАТО / Фото: Думская

На саммите лидеров стран НАТО в Лондоне нужно рассмотреть вопрос усилении внимания к Черному морю, поскольку у альянса нет расширенного передового присутствия (Enhanced Forward Presence, еFP), скроенного под этот регион.

Об этом бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал в интервью "ДС".

"Думаю, что Черноморский регион с большой вероятностью станет театром конфликта. Это в любом случае пространство, где нам приходится соперничать. Украина играет в Черноморском регионе критичную роль – собственно, поэтому Россия и захватила Крым, потому что оттуда она может достать 97% побережья Черного моря различными оружейными системами. Россияне могут нарушить судоходство, создавать проблемы Румынии из-за ее эксклюзивных экономических зон, энергетических ресурсов, могут блокировать доступ к Одессе. О вызовах, связанных с Керченским мостом, оккупацией Абхазии и Южной Осетии можно не вспоминать", – говорит американский генерал.

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"Нам нужна формула DIME – сочетание дипломатической, информационной, военной и экономической составляющих. Альянс должен выработать многомерный подход к конкуренции в Черноморском регионе, чтобы защитить союзников, друзей и обеспечить свободу судоходства. В дипломатической сфере государствам нужно работать вместе, объединять голоса, разъяснять, продолжать проливать свет на российскую агрессию. <...> Режим прекращения огня (на Донбассе. – Ред.)систематически нарушается. Об этом надо говорить при каждом удобном случае, не давая уклониться от этой темы", – подчеркнул военный эксперт.

Говоря о военном компоненте, Ходжес заметил, что должно быть больше учений и нужно усовершенствовать обмен разведданными между Украиной, Румынией и Грузией.

В тренде Американский генерал объяснил, почему Черное море станет зоной конфликта НАТО с Россией

"Вместе три страны получают гораздо лучшую картинку происходящего в Черном море. И это можно сделать даже вне Альянса. НАТО нужно значительно нарастить военно-морское присутствие в Черном море. Конвенция Монтре (по которой нечерноморские страны не могут проводить в Черное море корабли водоизмещением более 30 тысяч тонн и на срок более 21 суток. – Ред .) – не проблема, мы и близко не подошли к планке ограничений по количеству дней пребывания здесь", – заметил генерал.

Коснувшись вопроса экономики, он объяснил, почему Западная Европа не приняла Черноморский регион всерьез.

"Потому что не видит экономического потенциала, у нее здесь нет больших ставок. Да, есть какая-то торговля, но торговля с Балканами, Грузией – это просто не столь важно. Нужно ее развивать, нужно наращивать экономический потенциал так, чтобы западноевропейские страны стали "акционерами" региональной безопасности. В результате Европа станет более заинтересованной в безопасности Грузии и Украины", – резюмировал Ходжес.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявил сайту "Сегодня", что Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю .

Также сообщалось, что захваченные год назад россиянами в Черном море украинские корабли возвращаются на Родину:

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