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Аваков: На выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских

Вчера, 10:56

Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться

Фото: Нацполиция
Аваков: На выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/28a/094/5c628a094e4f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/28a/094/5c628a094e4f0.jpg Политика Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться

Министр иностранных дел Арсен Аваков уже говорил ранее, что вмешательство РФ в выборы будет колоссальным, поэтому в день голосования по всей Украине будут задействован почти весь личный состав Национальной полиции.

Об этом он сказал во время прямого включения из Вашингтона на одном из украинских телеканалов, передает Укринформ.

По его совам, охранять будут и бюллетени, и общественный порядок, и реагировать на различные вызовы.

"У нас будет принимать участие в день голосования не 60 тысяч, у нас будет гораздо больше полицейских на улицах, практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек, так или иначе, будут задействованы в избирательном процессе – или когда речь идет об охране бюллетеней и документации, или когда речь идет о реагировании на различного рода процессы", – сказал Аваков.

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Министр предостерег желающих устроить провокации на избирательных участках, так как реакция силовиков будет жесткой, но в рамках закона.

"Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках, или атаковать избирательную документацию – здесь мы будем проявлять максимальную жесткость. И я хочу, чтобы никого не путали последние события – максимальную жесткость – законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные группировки не будут определять порядок... Только государство в делегированных силовых функциях – Нацполиция, на улицах также будет находиться Национальная гвардия", – добавил он.

Напомним, как рассказывал недавно глава Службы внешней разведки Егор Божок, спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

В свою очередь в полиции рассказали, сколько дел открыли по нарушениям в ходе избирательной кампании. С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение о нарушениях.

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Тег выборы, Аваков, полиция

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