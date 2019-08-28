Богатырева переночует в изоляторе временного содержания в Киеве — СМИ

28 августа состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения

Бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева, которая вернулась в Украину и была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на источники.

Задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке.

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28 августа, по информации СМИ, состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Заметим, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

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Напомним, что Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вицепремьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 – министром здравоохранения Украины.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средствв в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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