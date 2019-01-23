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Борис Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции Украины

Сегодня, 18:43

Президентская модель себя исчерпала, считает председатель политсовета «Оппоблока»

opposition.com.ua
opposition.com.ua.
Борис Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции Украины //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/fd2/5c4898fd24467.jpg Политика Президентская модель себя исчерпала, считает председатель политсовета «Оппоблока»

Проект Конституции Украины, разработанный оппозиционным правительством, в ближайшее время отправится на всенародное обсуждение. Об этом сообщил председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Идеи, заложенные в проекте Конституции, по словам Бориса Колесникова, позволят в зародыше уничтожить источник украинской коррупции.

"Корень украинской коррупции заложен в формировании правящей коалиции. Именно здесь начинается дележ портфелей. Поэтому в нашей Конституции стержневым камнем является именно формирование коалиции. Мы предлагаем, чтобы партия, победившая на выборах, получила 50% + 1 мандат. То есть, она может либо формировать коалицию, либо действовать самостоятельно. Но все должны понимать, кто несет ответственность", – отметил премьер-министр оппозиционного правительства.

По мнению Бориса Колесникова, президентская модель правления себя исчерпала.

"Опыт шести президентских каденций показывает, что главы государства несли стране лишь войну и разруху. А если результат – крайне негативный, значит президентская модель себя исчерпала", – добавил председатель политсовета "Оппозиционного блока".

По словам Бориса Колесникова, системные реформы в стране невозможны без принятия нового Основного закона.

"Простота, прозрачность и польза – три составляющие, которые определяют наш подход к Конституции. Начиная с 2014-15 гг. проект Основного закона, которой предложило Оппозиционное правительство, постоянно видоизменялся и совершенствовался. Сегодня мы решили поставить точку и, выслушав мнения экспертов, отправить его на всенародное обсуждение", – отметил политик.

Борис Колесников также обратил внимание на тот факт, что некоторые кандидаты в президенты активно пользуются концепцией Конституции, которую разработало оппозиционное правительство.

"Мы гордимся тем, что лидер президентской гонки позаимствовал основные статьи новой Конституции у нас. И я говорю об этом без всякой иронии. Абсолютно не важно, кто будет автором новой Конституции. Если мы начнем погружаться в авторство Конституции США: Джефферсон, Гамильтон, Мэдисон, Вашингтон – это все не важно. Главное – то, что это успешно работает уже 230 лет", – подчеркнул премьер-министр оппозиционного правительства.

Напомним, ранее Борис Колесников рассказал, каким видит новый парламент и его работу. Политик убежден, что количество депутатов нужно сократить, а полномочия переформатировать.

Также напомним, ранее Борис Колесников заявил, что современное производство своей продукции – залог экономического развития Украины. Политик объяснил, как сделать местные бюджеты богаче и украинцев остановить от миграции за границу. 

 

Конституция, колесников, Борис Колесников, Оппозиционный блок, оппоблок

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