Борис Колесников: С коррупцией нужно бороться не созданием антикоррупционного суда, а ликвидацией ее причин

Властям Украины нужно принимать новую Конституцию, вводить парламентскую республику и бороться с коррупцией не созданием антикоррупционного суда, а ликвидацией её причин.

Об этом премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников заявил в эфире телеканала "Украина" во вторник, 27 февраля.

Он раскритиковал идею создания антикоррупционного суда. "А где возьмутся судьи для антикоррупционного суда? Их принесут из антикоррупционного роддома? На самом деле, это посмешище. С коррупцией так не борются. Коррупции нет там, где взятку не за что дать", – сказал политик.

Борис Колесников также выразил отрицательное отношение к тому, чтобы в формировании коллегии судей принимали участие международные эксперты. "Казахстан – одна и самых успешных стран СНГ. Назарбаев (президент Казахстана – Ред.) вводит элементы британского права и приглашает британских судей. Эксперты полезны, если они с мировыми именами и имеют необходимый опыт. Те эксперты, которых приглашали сегодняшние власти – на все отрасли, начиная от здравоохранения и заканчивая железнодорожным транспортом – провалили все реформы. Поэтому суть не в том, международные эксперты или отечественные. Суть в качестве. Сначала должна быть стратегия, нужно понимать, что делать в системе правосудия, а потом уже приглашать экспертов", – подчеркнул оппозиционный премьер.

"Сегодня антикоррупционные органы говорят – дайте нам антикоррупционный суд и получите приговоры. Но освобождение под залог – это не снятие вины, это возможность защищаться на свободе. Т.е. все эти новые "европейские" антикоррупционные органы хотят, как советское МВД, держать человека в тюрьме, чтобы выбить показания. Но это путь в никуда", – отметил он.

"Нужно идти на радикальные меры – принимать новую Конституцию, вводить парламентскую республику, передавать полномочия и средства на места. Только таким путем мы можем выйти из кризиса. Все пять президентов Украины, к сожалению, не оправдали доверия", – подчеркнул Борис Колесников.