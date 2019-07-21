Борис Колесников: Я проголосовал за мир в Украине

Оппозиционный премьер отметил необходимость прекращения боевых действий на Донбассе

Борис Колесников. Фото: пресс-служба "Оппозиционного блока".

Кандидат в народные депутаты по 49 округу, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников проголосовал в Константиновке Донецкой области.

"Я, как и весь Донбасс, прежде всего, ожидаю от нового парламента мира. Когда-то наши родители говорили нам о том, что важнее мира ничего нет, и главное – чтобы не было войны. Тогда никто из нас до конца не понимал, что это означает. Сейчас это почувствовали все", – отметил политик.

По его словам, без мира Украине не удастся обеспечить экономическое развитие и социально ощутимый результат.

"Без мира Украина не имеет перспектив. Я голосовал за мир, и надеюсь, что новому парламенту удастся быстро, уже в этом году, добиться мира. Главные задачи нового парламента – мир, экономика. Экономика не ради экономики, а ради социально ощутимого результата. Все остальное – вторично", – подчеркнул Колесников.

Также он добавил, что "нам нужно выбираться из ямы, в которую наша страна попала еще в 1991 году".

"Все страны Восточной Европы оказались успешными. В 1991 году мы были пятой экономикой Европы, а сегодня мы на 40 месте из 40. Это – настоящий позор, и нам нужно сделать все, чтобы занять достойное место и в Европе, и в мире", – резюмировал оппозиционный премьер.

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